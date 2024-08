Idonei Concorso 2020 in piazza il 30 agosto, iniziative in 10 regioni: “Precari vittime di uno Stato tiranno” Di

Un concorso bandito nel 2020, rinviato al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria, si è concluso con la pubblicazione di una graduatoria di idonei, pronti ad entrare nel mondo della scuola.

Ma la gioia per il traguardo raggiunto si è presto trasformata in frustrazione. Le assunzioni, infatti, sono state congelate, almeno fino al 2025, per dare la precedenza ai vincitori dei concorsi banditi con i fondi del Pnrr.

È la paradossale situazione che riguarda migliaia di aspiranti docenti in tutta Italia, riunitisi nel coordinamento informale #idoneiGM2020. Particolarmente agguerriti i precari dell’Emilia-Romagna, dove si contano 609 idonei solo per la scuola primaria, pronti a mobilitarsi con un flash mob il 30 agosto a Bologna, davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale.

“Chiederemo di essere ricevuti dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma, a cui consegneremo una lettera”, spiega all’agenzia DIRE, Claudia Calderoni, portavoce del coordinamento e insegnante precaria a Comacchio. La mobilitazione, organizzata in contemporanea in altre nove regioni (Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Toscana, Lazio, Liguria e Piemonte), mira a denunciare l’assurdità di una situazione che vede migliaia di docenti già formati e pronti ad entrare in classe, bloccati da una mera questione burocratica.

Il ministro Valditara, pur riconoscendo un fabbisogno di oltre 62000 insegnanti, ha autorizzato solo circa 45mila assunzioni, rimandando le restanti al termine dei concorsi Pnrr. Una decisione che, secondo il coordinamento #idoneiGM2020, viola il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione e alimenta il precariato, nonostante i fondi europei destinati proprio a combatterlo.

La beffa, per i docenti idonei, è accresciuta dalla prospettiva di un nuovo concorso Pnrr previsto per l’autunno, quando le procedure degli attuali non si sono ancora concluse. Una corsa sfrenata a nuovi bandi che, secondo i docenti, rischia di creare ulteriore confusione e disparità a livello nazionale, senza risolvere il problema alla radice