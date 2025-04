Idonei concorso 2020: FLC CGIL Puglia lunedì 23 dicembre in presidio davanti all’USR Di

La FLC CGIL pugliese è al fianco del coordinamento dei docenti della nostra regione, risultati idonei concorso ordinario 2020, legittimati da una specifica tutela legislativa e riconosciuti meritevoli di un’immissione in ruolo che, tuttavia, nella nostra regione tarda ad arrivare. Si tratta di docenti che, in alcuni casi, pur operando nel sistema delle supplenze da diversi anni, da quest’anno – a causa delle nuove abilitazioni, “leggere” nella formazione (con un protagonismo soverchiante delle università telematiche nell’accaparramento dei corsi e dei relativi introiti) e supervalutate in termini di punteggi nelle graduatorie, insieme all’abnorme agevolazione fornita ai titoli di specializzazione sul sostegno all’estero – sono addirittura disoccupati.

Molti di questi docenti idonei nel concorso ordinario 2020 nella nostra regione non potranno realisticamente aspirare all’assunzione in ruolo, nemmeno per il prossimo anno scolastico, a causa della recente emanazione del bando di concorso PNRR-bis (per cui le domande di partecipazione saranno aperte fino al 30/12). Come avevamo denunciato alcuni giorni fa ( qui i numeri e le valutazioni ), il bando nella nostra regione per posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado ipotecherà pressocchè totalmente il reclutamento dei prossimi anni, frustrando diritti e aspettative degli idonei 2020 e, ancor più degli idonei del concorso PNRR-1 del 2023.

Per tutte queste ragioni, nella giornata di domani, lunedì 23 dicembre, alle ore 10,30, saremo in presidio davanti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in via Castromediano, a Bari per rilanciare il diritto di questi docenti all’assunzione sui posti residui del contingente assunzionale 2024/25, ancora non totalmente esaurito e per tutele più efficaci alla loro assunzione per i prossimi anni scolastici.

Nelle prossime settimane, la FLC CGIL Puglia rilancerà l’impegno, mai interrotto negli scorsi mesi, per la tutela degli idonei del concorso PNRR2023 e per i docenti di sostegno specializzati in Italia, oggi entrambi sostanzialmente espulsi dal sistema di reclutamento.