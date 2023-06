Idonei Concorso 2020 chiedono al ministro Valditara: “Non esistono idonei di Serie A o di Serie B, chiediamo chiarezza sulle immissioni in ruolo” Di

La situazione dei candidati idonei del concorso ordinario 2020 è in via di risoluzione, in attesa dell’autorizzazione dei posti disponibili post-mobilità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per le immissioni in ruolo.

Il focus è sull’incertezza che circonda il numero di posti che saranno autorizzati quest’anno, in seguito alle recenti dichiarazioni del Ministro Valditara riguardo al piano di 56.000 assunzioni.

Il coordinamento Idonei GM del Concorso Ordinario 2020 mettono in evidenza una discrepanza tra i posti effettivamente disponibili post-mobilità, che si aggirano intorno ai 75.000, e i numeri forniti dal Ministro.

Vengono discussi anche i problemi derivanti dalla pubblicazione ritardata delle graduatorie del concorso Ordinario 2020, che hanno compromesso le assunzioni, soprattutto nelle regioni del Sud.

Per gli idonei del concorso ordinario 2020 sono settimane sicuramente calde, in quanto è imminente l’autorizzazione dei posti disponibili post-mobilità da parte del Mef per le immissioni in ruolo.

Noi idonei ci chiediamo se quest’anno saranno autorizzati i posti disponibili reali, com’è sempre avvenuto negli anni passati. Tale dubbio, viene dalle dichiarazioni del Ministro Valditara che precisa in un colloquio con i giornalisti pubblicato su Orizzonte Scuola il giorno 20 maggio 2023, 56.000 assunzioni, di cui 38.000 su posto comune e 19.472 su sostegno:

“19.472 docenti di sostegno, di cui:

1. 17.126 con la procedura speciale di assunzione dalle graduatorie provinciali per le supplenze;

2. 2.347 con scorrimento di altre graduatorie vigenti” – e ancora – “38 mila unità così suddivise su posto comune:

• 36 mila per scorrimento dei concorsi, compresi gli idonei

• 2 mila dalle GAE.In questo modo si arriverà a circa 56mila assunzioni in ruolo. Da precisare: questa è la richiesta il Ministero farà al MEF, poi bisognerà attendere la risposta.”.

Quindi, si parla di 56 mila assunzioni, di cui 19 mila su sostegno e 36 mila su posto comune.

Invece, i posti disponibili reali post–mobilità ammontano a circa 75.000, di cui circa 27.000 sul sostegno. Precisando che sul sostegno i 27.000 posti disponibili sono stati raggiunti con l’incremento di 9.000 posti, come previsto dalla legge di Bilancio 2021 (che prevedeva 25 mila nuove unità, di cui 5.000 per l’A.S. 2021/2022, 11.000 per l’A.S. 2022/23 e 9.000 per l’A.S. 2023/24). Pertanto, analizzando e confrontando i numeri disponibili post – mobilità con i dati dichiarati dal Ministro Valditara, ci viene il dubbio che non tutti i posti disponibili post-mobilità vengano autorizzati dal MEF, così com’è sempre stato. In caso contrario, si creerebbe un’anomalia.

Si chiedono urgenti chiarimenti al Ministero, affinché venga garantita l’autorizzazione dei reali posti disponibili per le assunzioni in ruolo. Da considerare, che non tutte le Graduatorie del concorso Ordinario 2020 sono state pubblicate in tempi utili, compromettendo le assunzioni già nell’A.S. 2022/23, in particolare nelle regioni del Sud (Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia). Nel suddetto A.S. sul sostegno ci sono state assunzioni da prima fascia, togliendo ovviamente posti alle GM 2020, mentre sulle cdc comuni ha compromesso lo scorrimento delle stesse nonostante ci siano state delle rinunce. Inoltre, si precisa che per le GM dell’ordinario 2020 non sono stati nemmeno accantonati i posti destinati ai vincitori come da bando, a differenza del concorso Straordinario Bis in cui lo stesso bando recitava “posti residuali”. Si vuole portare a conoscenza del Ministro, che al sud i posti disponibili sono sempre esigui, e pertanto se ci dovesse essere un ulteriore riduzione a livello trasversale, il sud sarebbe maggiormente penalizzato. Non esistono idonei di serie A e idonei di serie B sulla base della regione di appartenenza, dato che alcuni nelle stesse CDC sono stati assunti nel corrente anno scolastico, e altri si potrebbero vedere detrarre i posti disponibili e verrebbero addirittura messi così in coda ai vincitori del nuovo concorso, creando una forte discriminazione. Si spera ci sia stato un errore nell’analisi dei dati, e che il Ministro possa chiarire quanto prima le perplessità di tutti noi idonei del concorso Ordinario 2020, con l’autorizzazione dei posti disponibili post – mobilità pubblicati dai vari UST – USP d’Italia.