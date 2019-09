Idonei concorso 2016 a Fioramonti: proroga GM, assunzioni su posti “quota 100” e mobilità nazionale

Lettera degli idonei infanzia, primaria e secondaria concorso 2016 al Ministro Fioramonti.

“Ill.mo Dott. Lorenzo Fioramonti, noi tutti, iscritti al gruppo “Tutela per gli Idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e al “Comitato Idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016”, nel porgerLe un caloroso benvenuto nella veste di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Le chiediamo un impegno immediato a che la nostra posizione di Idonei al Concorso Docenti 2016 sia finalmente tutelata.

Signor Ministro, sicuramente Lei già conosce le nostre problematiche, come ben le conoscono gli Onorevoli componenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, per questo oggi siamo qui a chiederLe di realizzare finalmente il “Programma M5S Istruzione” nella parte in cui, al punto “1.2 La formazione iniziale e il reclutamento dei docenti”, lo stesso si è impegnato a “Censire i precari ancora presenti nelle varie graduatorie, soprattutto nelle classi di concorso in esubero (…), ai fini di attuare una programmazione il più possibile rispondente al fabbisogno delle scuole e inserire gli idonei nelle graduatorie di merito del concorso 2016”.

L’impegno del Movimento 5Stelle ci gratifica e ci onora in quanto riconosce che siamo docenti meritevoli del ruolo al pari dei “vincitori”, perché come loro abbiamo superato un concorso molto selettivo e abbiamo sicuramente tutte le caratteristiche e i requisiti previsti dalla Legge per l’accesso ai posti del Pubblico Impiego.

L’inserimento ufficiale nelle GM costituisce, per noi idonei, la massima tutela del merito e ringraziamo infinitamente il Movimento 5Stelle per questo riconoscimento dichiarato e speriamo si concretizzi al più presto!

Nelle more di tale riconoscimento definitivo, Le chiediamo in via urgente la proroga delle graduatorie del Concorso 2016 poiché per alcune CDC della Secondaria questo è l’ultimo anno utile per le immissioni in ruolo, poi scadranno!

La proroga è un atto semplice e doveroso, peraltro già previsto nel decreto “Salva-Precari”, arenatosi a seguito della crisi di Governo appena superata.

Chiediamo, quindi, la proroga delle graduatorie con atto a Sua firma e un Decreto Urgente che legiferi il nostro ingresso ufficiale in GM, rendendole permanenti, così da scongiurare definitivamente la scadenza del nostro merito.

In fine, per permettere l’assunzione in tempi brevi di tutti gli idonei del Concorso Docenti 2016, Le chiediamo:

• che sia attuata l’Interrogazione Parlamentare (all’ormai ex ministro Bussetti) dell’Onorevole Lucia Azzolina, diventata poi risoluzione dell’Onorevole Vittoria Casa, in cui si chiede la copertura del 50% dalle cattedre vacanti a seguito dei pensionamenti legati alla quota 100, assumendo i docenti precari delle Graduatorie di Merito del Concorso 2016 (vincitori e idonei) e dalle GAE come da T.U 297/1994 art.399 anche dopo le immissioni in ruolo di settembre 2019.

• che sia altresì approvata la risoluzione presentata dall’Onorevole Virginia Villani in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione che promuove la possibilità di una mobilità nazionale su base volontaria finalizzata al reclutamento del personale docente risultato vincitore e idoneo al Concorso Docenti 2016, così come anche da parere del CSPI del 17/04/2019;

• che siano trasformate in organico di diritto TUTTE le cattedre attualmente poste in organico di fatto.

• che NON siano banditi nuovi concorsi nelle Regioni ove siano ancora in vita GM e Liste Idonei del Concorso 2016.

Ministro, confidiamo in Lei! Confidiamo nella sua preparazione, nelle sue capacità e nel suo buonsenso a che le nostre richieste siano esaudite!

Nell’augurarLe un ottimo lavoro e nel chiederLe formalmente un incontro, Le ricordiamo che…

…il merito NON può avere scadenza!

Il merito DEVE essere valorizzato!

Il merito DEVE essere tutelato!

Cordiali saluti e un buon lavoro”

Gli aderenti al gruppo “Tutela per gli Idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e al “Comitato Idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016”