I Promessi Sposi, la “provocazione” di Wired: “A scuola ce li hanno fatti odiare, ma sono un capolavoro moderno. Devono essere rivalutati” Di

Su Wired c’è spazio per l’analisi su “I Promessi Sposi”, celebre opera di Alessandro Manzoni. Il romanzo emerge come libro non solo intramontabile ma sorprendentemente attuale.

Al di là dell’etichetta di “mattone” scolastico, questo romanzo storico del XIX secolo rivela, attraverso i suoi personaggi e le vicende narrate, tematiche profondamente radicate nella realtà contemporanea.

La figura di Don Rodrigo si presta a una lettura moderna come quella di uno stalker. La sua ossessione per Lucia e il continuo tormentarla riflettono problemi sociali odierni legati al molestare e intimidire. Il Codice Penale definisce con precisione questi comportamenti, rispecchiandosi incredibilmente nelle azioni di questo personaggio manzoniano.

L’attualità dei Promessi Sposi si manifesta in modo sorprendente nel racconto della peste del XVII secolo. Le somiglianze con la recente pandemia COVID-19 sono molteplici: dal dibattito tra scienza e politica, alla gestione dell’emergenza, fino allo scetticismo della popolazione. Manzoni descrive una società alle prese con un’epidemia in un modo che risuona con forza nella realtà del XXI secolo.

Il romanzo affronta anche il tema delle pressioni sociali e di genere, come mostrato dalla storia della Monaca di Monza. Costretta a una vita non scelta, il suo destino mette in luce la problematica della costrizione femminile, un tema ancora oggetto di dibattito e riflessione nella società moderna.

Manzoni presenta la folla come un elemento malleabile e influenzabile, una tematica che trova un parallelo nel mondo dei social media di oggi, dove opinioni e movimenti di massa sono facilmente manipolati e guidati da pochi.

Per Wired, dunque, “I Promessi Sposi” è molto più di un classico scolastico. È una lettura piacevole e coinvolgente, che offre riflessioni profonde e attuali. La capacità di Manzoni di intrecciare le piccole storie personali con gli eventi storici di grande portata lo rende un autore ancora rilevante e stimolante, capace di parlare al lettore contemporaneo.