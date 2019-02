Il Miur ha comunicato con la tabella allegata al dm del 21 febbraio 2019 il numero dei posti a disposizione per ogni Università che organizzerà il corso sostegno a.a. 2018/19.

Si tratta di

Abruzzo 250 posti

Basilicata 200 posti

Calabria 1.150 posti

Campania 1.460 posti

Emilia Romagna 320 posti

Friuli V.G. 230 posti

Lazio 2.475

Liguria 260 posti

Lombardia 1.030 posti

Marche 1.360 posti

Molise 370 posti

Piemonte 200 posti

Puglia 1.240 posti

Sardegna 390 posti

Sicilia 1491 posti

Toscana 618 posti

Trentino 110 posti

Umbria 220 posti

Veneto 850 posti

per un totale di 14.224 posti. Per ogni regione i posti sono distribuiti tra infanzia, primaria, scuola secondaria I e II grado secondo questa tabella

Come sono stati decisi i posti

A precisarlo è il decreto del 21 febbraio 2019 “Nel corrente anno accademico 2018/2019, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria

offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola

dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.”

Dunque i posti sono stati decisi sulla base dell’offerta formativa presentata dalle Università. Offerta formativa che è basata sul potenziale che l’Università può mettere a disposizione per erogare un corso di qualità, non sui posti vuoti nelle graduatorie.

Ad un primo sguardo si potrebbe dire che assegnare più posti al sud dove in linea di massima le graduatorie sono ancora molto piene non sia una scelta azzeccata per porre fine al precariato, tuttavia il discorso che bisogna fare è diverso: la specializzazione sostegno permette di accedere a offerte lavorative, anche in regioni diversa dalla propria.

Graduatorie vuote per il sostegno infanzia e primaria

Lazio graduatoria infanzia sostegno esaurita

Sardegna: situazione differenziata. Il file per provincia

Sicilia: graduatorie esaurite sia per il sostegno infanzia che primaria da concorso. Ancora aspiranti invece nelle graduatorie sostegno da GaE. Il file

Veneto: esaurite graduatorie sostegno sia infanzia che primaria da concorso 2016. Il file

Concorso infanzia e primaria, quanti docenti ancora in GaE e GM del 2016

Per la scuola secondaria non esiste al momento un aggiornamento simile, bisognerà attendere le immissioni in ruolo dell’a.s. 2019/20.

Tutto sul TFA sostegno a.a. 2018/19