I pareri dell’ANAC non sono vincolanti,ma possono essere disattesi? Di

Il caso in commento, che riguarda un contenzioso sorto tra l’Udinese calcio , l’ANAC ed il comune di Udine ha per oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell’ANAC con la quale erano emerse delle valutazioni di presunte irregolarità nella procedura relativa alla ristrutturazione dello stadio e sulla nomina del RUP. I pareri dell’ANAC hanno carattere vincolante?

I pareri dell’ANAC non possono avere carattere vincolante

Durante l’esecuzione dei lavori, l’odierna ricorrente domandava all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac – all’epoca ancora denominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizî e forniture) un parere circa la qualificazione del contratto, atteso l’emergere di dubbî circa la possibilità per la società sportiva di nominare il responsabile unico del procedimento (r.u.p.): a tale richiesta, l’Autorità rispondeva con il parere 48/2015, evidenziando alcune irregolarità. Per il TAR del Lazio Sentenz N. 08477/2025 la nota impugnata non costituisce provvedimento precettivo, esercizio di un potere autoritativo che incide negativamente sulla posizione della parte ricorrente: si tratta, a rigore, di un atto non vincolante dell’Anac adottato nell’esercizio della propria funzione di vigilanza (in termini, v. Tar Lazio, sez. I, 30 giugno 2022, n. 8943). Specificando che eventualmente solo una delle parti contrattuali può agire per l’eventuale inadempimento e non l’ANAC: “Quanto alla mancata corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato come essi rilevino unicamente nei rapporti tra le parti, non essendo l’Anac legittimata (cfr. art. 81 c.p.c.) ad agire per conto dell’eventuale parte fedele nei confronti dell’inadempiente”.

Non è vincolante per l’Amministrazione conformarsi alle osservazioni dell’ANAC

Pertanto, conclude il TAR, come la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato a più riprese, si è al cospetto «piú che di una manifestazione di volontà, di una rappresentazione di giudizio» (Tar Lazio, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 1730). Ne discende, che il comune di Udine ed Udinese calcio possono aderire o meno alle osservazioni dell’Anac, fermo restando che la mancata conformazione non determina alcuna diretta conseguenza negativa: invero, solo la successiva trasposizione in un provvedimento finale (che nel caso di specie non appare occorsa), riferendosi ad una fattispecie concreta, può far emergere la lesività dell’atto dell’Autorità (v. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622) e, quindi, la sua impugnabilità.