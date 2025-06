I docenti precari chiedono interventi concreti per la riapertura delle GPS 2025: “Una questione di giustizia ed equità” Di

I docenti precari chiedono interventi concreti per la riapertura delle GPS 2025. Il documento esprime forte disappunto per la mancanza di risposte concrete alle richieste avanzate dal “Gruppo Docenti Precari Uniti per la Riapertura delle GPS 2025”.

La petizione lanciata su Change.org ha già raccolto oltre 5.400 firme, evidenziando l’ampiezza del disagio tra gli insegnanti temporanei che si sentono “invisibili agli occhi delle istituzioni” e, cosa ancora più grave, abbandonati dalle stesse organizzazioni che dovrebbero tutelarli.

“Siamo ancora una volta noi, docenti precari, a rivolgerci a voi con la speranza di un intervento”, recita la lettera, che denuncia l’indifferenza sindacale verso una categoria professionale in grave difficoltà. La richiesta principale riguarda una riapertura straordinaria delle GPS nel 2025, anziché attendere il regolare aggiornamento biennale previsto per il 2026, per consentire l’aggiornamento dei punteggi e l’inserimento “a pettine” dei docenti penalizzati.

Le disparità create dal sistema attuale

Al centro della controversia si trova il Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024, che ha generato quello che i firmatari definiscono “un vero e proprio stravolgimento delle graduatorie”. Le criticità principali riguardano due aspetti: i ritardi nell’attivazione dei percorsi abilitanti e le disparità nei punteggi assegnati. Molti corsi sono stati avviati solo a settembre 2024, impedendo a numerosi docenti di conseguire i 30 CFU necessari entro i termini previsti per l’aggiornamento delle graduatorie.

Particolarmente penalizzati risultano i cosiddetti “triennalisti” – insegnanti con almeno tre anni di servizio – che sono stati “obbligati a rimanere in seconda fascia” mentre chi ha potuto accedere ai percorsi abilitanti è stato inserito in prima fascia. Inoltre, l’assegnazione di 36 punti (equivalenti a tre anni di servizio) per il titolo di specializzazione sul sostegno ha fatto “retrocedere di centinaia, in alcuni casi migliaia di posizioni” molti docenti con esperienza pluriennale.

Una questione di giustizia ed equità

La lettera sottolinea come la riapertura delle GPS nel 2025 rappresenterebbe una soluzione di “giustizia, equità e pari trattamento” per evitare che migliaia di docenti vengano “definitivamente estromessi dal mondo scuola”.

Secondo i promotori dell’iniziativa, attendere il 2026 significherebbe non solo impedire l’aggiornamento dei punteggi con i titoli recentemente acquisiti, ma anche precludere la possibilità di far valere i punti di servizio dei prossimi due anni, portando alla “fine della propria carriera professionale scolastica” per molti insegnanti.

La situazione, definita “drammatica ed emergenziale dal punto di vista sociale”, coinvolge oltre 250.000 docenti precari e richiede, secondo i firmatari, un intervento immediato da parte delle organizzazioni sindacali per aprire un confronto costruttivo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.