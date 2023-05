I docenti innovativi si raccontano ad Orizzonte Scuola: imparare la grammatica usando i colori. Intercultura “Yes we can”. Lancio sonda per il rilevamento dei raggi cosmici. Premiati al Teacher Award [VIDEO] Di

Atlante è un’iniziativa che mira a riconoscere e premiare i progetti educativi extrascolastici più innovativi realizzati da docenti italiani. L’obiettivo è quello di portare alla luce il grande lavoro che i docenti svolgono quotidianamente nelle aule presentando i loro progetti e le loro iniziative su una grande piattaforma digitale accessibile a tutti.

Questa iniziativa è organizzata da United Network, Repubblica.it e [email protected], in collaborazione con la Regione Lazio, per celebrare i valori sociali e culturali degli insegnanti italiani. Cerca di rendere omaggio alle tante donne e uomini che lavorano instancabilmente ogni giorno per educare e formare le nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere e interpretare il mondo che li circonda e fornendo loro nuove sfide da affrontare.

Atlante è un’eccellente opportunità per gli insegnanti di mostrare i loro progetti innovativi e ottenere riconoscimenti per il loro duro lavoro. È un’occasione per evidenziare l’importanza delle attività extrascolastiche e il ruolo che svolgono nell’educazione degli studenti, nonché la dedizione degli insegnanti che vanno ben oltre per creare esperienze di apprendimento coinvolgenti e significative.

I progetti premiati

Domenico Liguori, insegnante presso l’Istituto scolastico Stefano Patrizi di Cariati (Cosenza), con il progetto “MoCRis: un progetto stratosferico”. Il docente ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di una sonda stratosferica che ha toccato i 34.111 metri.

Teresa Amodeo, insegnante presso l’Istituto professionale per i servizi socio sanitari di Polla (Salerno) con il progetto “Dialoghi interculturali tra studenti e rifugiati politici”. La docente ha coinvolto degli studenti migranti nel racconto del percorso che li ha portati in italia.

Vera Regalia, insegnante presso la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Parini” di Milano, con il progetto “La Valigetta di Leo”. La docente ha elaborato un sistema di spiegazione della grammatica italiana basato sui colori e le forme geometriche.

I docenti raccontano il proprio progetto ad Orizzonte Scuola