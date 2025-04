I computer ricondizionati proteggono l’ambiente. Da Reware li puoi comprare con la carta del docente!

I PC aziendali ricondizionati da Reware sono economici, potenti, duraturi e fanno bene all’ambiente.

Vengono venduti con spedizione gratuita e un anno di garanzia. Tutti i prodotti messi in vendita da Reware possono essere acquistati con il bonus docente. Visita il negozio online e scegli il computer perfetto per te!

Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale riconosciuta che rigenera computer aziendali di fascia alta da più di dieci anni. La sua attività permette di ridurre il consumo delle risorse naturali necessarie per la produzione di computer nuovi e la quantità di rifiuti elettronici, che sono molto difficili da smaltire.

Acquistare sul sito di Reware con la carta del docente è molto semplice: basta scegliere il prodotto, procedere all’acquisto sul sito come se si intendesse pagare con bonifico, generare il coupon del suo valore e inviarlo poi, per mail, a Reware che lo valida. Se il coupon non è sufficiente a coprire l’intero importo, si può anche saldare la differenza con altri metodi di pagamento.

I soci della Cooperativa Reware sono sempre disponibili, sia per telefono che via e-mail, a fornire qualsiasi supporto necessario in tempo reale.

I computer rigenerati da Reware sono un ottimo compromesso tra prestazioni e risparmio, e sono la miglior scelta dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Si tratta di PC professionali, solidi e potenti che sono stati utilizzati per pochi anni all’interno di grandi aziende. Una volta acquisiti da Reware vengono interamente testati, potenziati con aggiunta di RAM e/o disco SSD e installati con il sistema operativo originale e tutta una serie di applicativi di uso comune come Libre Office, Firefox, Chrome, Abode Reader, VLC… così da essere immediatamente utilizzabili. Sono ottimi computer per chi lavora nel mondo della scuola e la loro sostenibilità ne fa un ottimo veicolo di educazione ambientale.

La gamma di prodotti disponibili è molto ampia, e va da PC portatili e fissi a poco più di 150 €, fino a potenti workstation adatte all’insegnamento delle materie tecnico scientifiche.

La spedizione è sempre gratuita in tutta Italia e la garanzia dura un anno come indicato dal codice del consumo.

Infine diversi computer venduti da Reware permettono di sostenere progetti di responsabilità sociale concordati con le aziende che hanno dismesso le loro apparecchiature. Grazie a questo approccio Reware ha potuto donare diverse centinaia di PC alle scuole pubbliche per gli alunni in difficoltà e ha potuto sostenere economicamente numerose organizzazioni non profit con il suo progetto PC4Change.

Comprare un computer da Reware non è quindi solo conveniente,ma è anche un’importante scelta etica che aiuta a cambiare il mondo nel quale viviamo adottando modelli di consumo più sostenibili ed inclusivi.