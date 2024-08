I campioni olimpici italiani e la scuola: una storia di sacrifici e successi. Ecco le loro storie Di

Le Olimpiadi di Parigi 2024, finora, stanno andando bene per l’Italia, con 17 medaglie conquistate dai nostri atleti. I campioni olimpici italiani hanno una storia di sacrifici e successi anche nella scuola conciliando gli studi con la carriera sportiva e hanno conseguito titoli di studio importanti. Sono un esempio per tutti i giovani che vogliono raggiungere i loro obiettivi. Ma chi sono questi campioni e come hanno conciliato la carriera sportiva con gli studi? Scopriamo la loro storia.

Alice Bellandi, la campionessa di judo

Alice Bellandi, la campionessa olimpica di judo, ha iniziato a praticare questo sport alle scuole medie. Ha frequentato il Liceo a Brescia e poi si è diplomata all’Euroscuola della città lombarda. Dopo di che, si è laureata in Scienze motorie. “Nei 4 anni ero odiata dai compagni“, ha dichiarato, “ma non potevo programmare le cose per i miei impegni sportivi: avevo la media dell’otto, eppure ho dovuto diplomarmi all’Euroscuola”.

Gregorio Paltrinieri, la leggenda del nuoto

Gregorio Paltrinieri, il nuotatore, medaglia di bronzo negli 800 sl, si è diplomato al liceo scientifico nella sua Carpi, nel modenese. La sua docente di latino ha raccontato come Gregorio fosse talmente serio da non saltare mai neanche un compito in classe. Paltrinieri si è poi iscritto alla facoltà di Scienze Politiche.

Nicolò Martinenghi, il ranista medaglia d’oro

Nicolò Martinenghi, il nuotatore medaglia d’oro, si è diplomato al liceo scientifico sportivo. “Credo che in Italia questo genere di scuola, oggi, sia l’unica che consenta a un ragazzo di studiare con profitto e allo stesso tempo di allenarsi e gareggiare anche in contesti di alto livello”, ha dichiarato.

Rossella Fiamingo, la campionessa di scherma

Rossella Fiamingo, la campionessa di scherma, oro nella prova a squadra di spada, si è diplomata al liceo artistico, poi al Conservatorio in pianoforte. Fiamingo è inoltre laureata in Dietistica all’Università degli Studi di Catania e poi ha conseguito il master universitario in “Nutrizione e Dietetica Applicata allo Sport” all’Università Politecnica delle Marche.

Thomas Ceccon, il dorsista primatista mondiale e oro olimpico

Thomas Ceccon, il nuotatore medaglia d’oro nei 100 dorso, si è diplomato nel 2020 all’istituto tecnico elettronico. “Sono anche fuggito da scuola”, ha dichiarato. “L’ho sempre odiata, ci arrivavo stanco, mi sgridavano, ne ho fatte di cose sbagliate, ma ora ci ho fatto pace, ho capito che l’istruzione serve”.