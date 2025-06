“Ho fatto apprezzamenti alle riforme di Valditara e mi hanno mobbizzata”, Lega: “preoccupante, presenteremo interrogazione parlamentare” Di

Una dirigente scolastica di un liceo di Roma ha riferito di essere oggetto di comportamenti vessatori da parte di alcuni rappresentanti sindacali appartenenti alla Cgil. Alla base della situazione ci sarebbe l’apprezzamento espresso dalla dirigente nei confronti delle politiche educative promosse dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La notizia è stata resa nota da un articolo pubblicato da Il Giornale, che ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti parlamentari.

Intervento della senatrice Murelli

La senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega nella commissione Affari sociali e Lavoro, ha sottolineato l’esigenza di fare luce sull’accaduto. In una dichiarazione, ha annunciato la volontà di presentare un’interrogazione parlamentare, specificando: “Una vicenda preoccupante che merita sia fatta chiarezza, attraverso un’interrogazione, nell’interesse non solo della responsabile ma degli alunni della scuola e delle loro famiglie”.

Dichiarazione del deputato Rossano Sasso

Anche il deputato della Lega Rossano Sasso, presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, è intervenuto sulla questione. Attraverso una nota ha dichiarato solidarietà alla preside, evidenziando il principio della libertà di espressione. Ha affermato: “Solidarietà alla preside del liceo Montessori di Roma, vittima, come si apprende dalla stampa, di mobbing da parte di sindacalisti Cgil per aver espresso liberamente la sua posizione favorevole alla riforma voluta dal ministro Valditara”.

Sasso ha inoltre definito l’atteggiamento attribuito ai rappresentanti sindacali come una “pressione inaccettabile”, ricordando che “il sindacato ha il diritto ed il dovere di difendere i lavoratori, non di boicottare sistematicamente l’attività professionale di chi non la pensa come Landini e Schlein”. “La Lega – ha aggiunto – presenterà una formale interrogazione parlamentare per verificare i contorni della vicenda“.