Guerra in Ucraina, “sobrietà” nell’accoglienza dei profughi. NOTA Ministero dell’Istruzione [PDF]. In arrivo sezione dedicata con materiali utili per le scuole

Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto nelle scorse ore con una nota in merito all’accoglienza degli alunni in fuga dalla guerra in Ucraina.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero degli Interni, al 24 marzo sono 65.439 profughi provenienti dall’Ucraina: 33.591 donne, 5.910 uomini e 25.938 minori. Il 65% degli studenti, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono all’infanzia e alla primaria.

Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari predica “sobrietà” e chiede di evitare gli eccessi. In una recente intervista rilasciata al sito internet “Vita”, Versari aveva “anticipato”, i temi dell’intervento ministeriale: “La solidarietà e l’inclusione scolastica sono i due pilastri fondativi del nostro agire. Operiamo per accogliere ogni bambino e ragazzo in fuga dalla guerra. Ad oggi sono a scuola circa 3.500 di loro, dei quali 3 su 4 (circa il 75%) nelle scuole di sei regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. La classe d’età prevalente è quella dell’infanzia e primaria (circa il 65%). Vengono accolti adottando, come stile, la “pedagogia della scala”. Ovvero, sono molteplici i gradini da predisporre per permettere di risalire dai sottosuoli della sofferenza. Occorrono interventi di socializzazione, linguistici, culturali, stili di accoglienza, “patti di comunità” con il territorio, raccordi istituzionali… Non ultimi, rapporti con la comunità degli ucraini già residenti in Italia: circa 250mila prima del conflitto. Ognuno di questi interventi costituisce un gradino della scala da costruire per la risalita alla luce di ciascun studente esule”.

E ancora: “Questo fenomeno migratorio è caratterizzato da tre elementi: la brutalità e violenza a fondamento della fuga; l’immediatezza temporale (circa 3 milioni di profughi in una ventina di giorni); la temporaneità dell’esodo (almeno in termini di speranza personale). Sono condizioni particolari che chiedono specifici interventi didattici e pedagogici. Suggeriscono inoltre lo stretto raccordo in atto con Ministero dell’interno e Prefetture. Per cercare di “governare” le problematiche quotidiane di “arrivo” e prima accoglienza”.