Gruppo Whatsapp con video e foto a luci rosse. Genitori in allarme nelle Marche: “Oltre un migliaio di giovani tra gli 11 e 13 anni hanno aderito” Di

Allarme tra i genitori nelle Marche per un gruppo Whatsapp che diffonde contenuti pedopornografici. Un padre, esplorando le conversazioni della figlia tredicenne su WhatsApp, ha scoperto l’esistenza di un gruppo di cui faceva parte.

L’analisi dettagliata delle chat ha rivelato una realtà sconvolgente: il gruppo serviva a diffondere contenuti sadomaso e pedopornografici, alcuni dei quali autoprodotti dai membri minori del gruppo. L’adesione al gruppo sembra essere estesa principalmente tra giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

I contenuti condivisi nel gruppo sono estremamente dannosi per la formazione socioculturale dei minori, esponendo i giovani a materiale illegalmente esplicito. Il materiale scoperto va ben oltre una semplice curiosità adolescenziale, entrando nel reame della criminalità informatica e della sfruttamento minorile.

La scoperta ha scatenato una rapida mobilizzazione tra i genitori della zona. I comitati scolastici dei genitori si sono attivati, estendendo l’informazione agli insegnanti per creare una rete di adulti pronti a contrastare questo fenomeno preoccupante. L’obiettivo è di fornire un fronte unito per proteggere i giovani da queste minacce digitali.

Il caso è stato prontamente segnalato alle autorità locali, e la polizia postale ha iniziato le indagini per identificare i promotori del gruppo. È fondamentale determinare se dietro questa iniziativa ci siano adulti che si spacciano per minori, con l’intento di carpire immagini e video agli ignari partecipanti, o se si tratti di un’iniziativa autonoma di alcuni ragazzi.

Casi come questi indicano che è imperativo per i genitori e gli educatori intensificare la vigilanza, assicurandosi che i propri figli o allievi non siano coinvolti in queste attività pericolose online. La collaborazione tra famiglie e istituzioni scolastiche è cruciale per fornire un ambiente sicuro e protetto in cui i giovani possano crescere e apprendere.