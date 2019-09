Comunicato – Il Gruppo Docenti Precari Sicilia, coordinati dal Prof. Finocchiaro Giuseppe e vicini all’Onorevole Paola Frassinetti e all’Onorevole Ella Bucalo di Fratelli d’Italia, scenderanno in piazza a Roma, insieme all’ Onorevole Giorgia Meloni,

mercoledì 4 Settembre 2019 per dire no al nuovo governo che si starebbe per formare tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Ella Bucalo e Paola Frassinetti sono per la G36 e per la stabilizzazione dei precari storici.