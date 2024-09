Grembiule sì o grembiule no? In una scuola toscana è polemica. Una mamma: “Uno strumento di uguaglianza, non tutti possono comprarsi vestiti firmati” Di

Scoppia la polemica in un istituto comprensivo in provincia di Prato per la decisione di rendere facoltativo l’uso del grembiule nella scuola dell’infanzia. Mentre alcuni genitori plaudono alla scelta, altri lamentano un presunto “divieto” e ne sottolineano l’importanza come strumento di uguaglianza sociale e praticità.

Da sempre simbolo di appartenenza alla comunità scolastica e alle sue regole, il grembiule è stato per anni un elemento imprescindibile dell’abbigliamento dei bambini della scuola materna. La scelta dell’istituto renderlo facoltativo ha innescato un acceso dibattito tra i genitori.

“Il grembiule è un grande alleato delle mamme”, spiega una mamma come riporta il sito Notizie di Prato, “e uno strumento di uguaglianza. Non tutte le famiglie possono permettersi di comprare vestiti firmati, ma con il grembiule sono tutti uguali”.

La preside precisa: “Non c’è nessun divieto di portare i grembiuli. Stiamo valutando questa opzione insieme alle insegnanti e sarà discussa in un prossimo Consiglio d’Istituto. Invito i genitori a confrontarsi con me”.

La decisione finale spetterà quindi al Consiglio d’Istituto, che dovrà trovare una soluzione in grado di accontentare le diverse esigenze delle famiglie.