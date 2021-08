Green pass, prolungamento scadenza. Costa: “Attendiamo le indicazioni del CTS” Di

“Abbiamo fatto, come ministero della Salute, una richiesta ben precisa” per il prolungamento della scadenza del Green pass “e attediamo una decisione del Cts. In base a quelle che saranno le indicazioni procederemo e questo anche in merito alla terza dose. La struttura commissariale è pronta per somministrare la terza dose ma aspettiamo anche una decisione dell’Ema che è attesa a settimane. Ci muoviamo sempre seguendo le indicazioni scientifiche”.

Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre.

“Dobbiamo continuare ad avere fiducia nei cittadini italiani che hanno dimostrato grande disponibilità verso i vaccini. Oggi abbiamo superato i 37 mln di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo insistere nel veicolare i messaggi positivi e convincere i cittadini scettici: chi non si vaccina riempie i nostri ospedali e il percorso di ritorno alla normalità del Paese che è iniziato ad aprile. Il vaccino è sicuro e dobbiamo fidarci della scienza e comunicare con i cittadini scettici. L’ obiettivo è di arrivare all’80% degli italiani vaccinati a fine settembre“, ha aggiunto il sottosegretario Costa.