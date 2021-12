Green pass mezzi pubblici, non sarà necessario per gli studenti delle scuole superiori e istituti tecnici superiori. FAQ UFFICIALE Di

Novità, proprio in extremis, in tema di green pass. Secondo quanto si legge nel documento del governo pare che il green pass non sia necessario per salire sui mezzi pubblici (bus, metro e tram) per studenti delle scuole superiori e istituti tecnici superiori.

La misura sarà valida, invece, per gli studenti universitari (sarà necessario il green pass, base o rafforzato).

Probabilmente per motivi tecnici salta, dunque, la norma contenuta nel decreto super green pass in corso di approvazione in Parlamento. Nelle ultime ore, come avevamo già scritto, era circolata l’indiscrezione riguardo la possibilità di tampone gratuito per gli studenti con almeno una dose di vaccino. Il governo, invece, preferisce evitare per gli studenti delle scuole e non concede deroghe solo agli studenti universitari.

Secondo gli ultimi dati a disposizione (2019) gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici sono il 32,4% (oltre 3 milioni). A frequentare scuola media e superiore sono oltre 4 milioni e considerato che oltre circa 3 milioni quelli vaccinati, vuol dire che oltre un milione di studenti non hanno completato o non hanno mai iniziato il ciclo vaccinale.

Pertanto circa il 25% degli studenti sarebbe stato obbligato a muoversi con il green pass (vaccino o tampone) per salire sul bus.

Il governo, invece, secondo quanto si legge nella tabella riassuntiva pubblicata dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministeri, ha fatto dietrofront sulla misura inizialmente prevista.

