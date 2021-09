Green pass, Carfagna: “Sì all’obbligo, insostenibili nuove chiusure. Vaccino non è una camicia di forza” Di

“Il mio centrodestra crede nella scienza, non possiamo permetterci di richiudere scuole e imprese. La strategia del governo è molto chiara”. Lo sottolinea in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Mara Carfagna, ministro di Forza Italia per il Sud e la Coesione territoriale.

Carfagna ricorda che “il vaccino non è una camicia di forza, è l’unica soluzione per uscire dall’incertezza. Tra i lavoratori attivi le percentuali di vaccinati sono ancora insufficienti e tra gli over 50 ci sono oltre 3,5 milioni che non hanno ricevuto neanche una dose. Bisogna recuperare in fretta prima che il virus porti all’esplosione di una nuova ondata e ci obblighi ad altri lockdown che sarebbero insostenibili”.