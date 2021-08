Green pass a scuola: a controllarli sarà una piattaforma informatica. Così si aggirano i problemi di privacy Di

Nodo cruciale per la gestione degli obblighi rivolti a docenti e personale della scuola in genere sul possesso del Green pass e il rispetto della privacy nei controlli. Al Ministero si lavora, in collaborazione con il Garante e il Ministero della salute.

La soluzione sarà quindi una piattaforma informatica gestita dal personale di segreteria delle scuole al fine di verificare i Green pass del personale, aggirando i controlli all’ingresso e verificandone la durata.

In questo modo, dalla stessa segreteria si potrà controllare se i Green pass sono o meno attivi velocizzando le operazioni a carico delle scuole. Un impegno in più per le segreterie che potrebbe essere onorato attraverso l’aumento dell’organico.

Al Dirigente rimarrebbe l’onere di accertarsi, sulle modalità nessuna anticipazione, che chi non ha il documento sanitario non entri in classe.

Una operazione che necessiterà anche di una modifica normativa che con molta probabilità avverrà in sede di conversione del decreto che istituisce il Green pass.

Uno strumento che risponde a quanto espresso ieri dal Garante circa l’impossibilità di fornire le liste del personale che non si è vaccinato. “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali – ha detto – e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”

Da qui le difficoltà delle scuole che dovranno, allo stato attuale, controllare i Green pass all’ingresso attraverso una App che, però, non restituisce la data di validità del documento costringendo i preposti a controllare giornalmente con buona pace dell’organizzazione scolastica durante le fasi di ingresso.

Molte le lamentele da parte dei dirigenti, ultima solo in ordine di tempo quella del Presidente ANP Lazio, Rusconi, “è una follia burocratica insistere sui controlli quotidiani“. “La scuola – dice – è fatta per formare gli studenti. Non possiamo essere accomunati ad albergatori e ristoratori. Altrimenti la scuola abdica al suo ruolo di ente di formazione“.

La soluzione sarà, quindi, una piattaforma che si incrocerà con i dati in possesso del Ministero della Sanita e che restituirà la validità del Green pass senza specificare altro dato.

La questione riguarda a questo punto la tempistica: sarà operativa per l’inizio dell’anno scolastico? Possibile che le scuole debbano inizialmente adoperarsi per il controllo manuale e giornaliero, in attesa che la piattaforma velocizzi le operazioni.