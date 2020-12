Graduatorie terza fascia ATA: incrementa il punteggio con le offerte Mnemosine, Ente accreditato Miur

Nel 2021 è previsto l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Incrementa il punteggio per avere una posizione più favorevole in graduatoria e avere più possibilità di svolgere supplenze nel triennio 2021/2024, con i corsi dell’Associazione Mnemosine, Ente accreditato Miur.

I titoli di accesso alle graduatorie di terza fascia ATA sono:

Assistente amministrativo: diploma di maturità.

Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (vedere la tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda).

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale, operatore agro ambientale.

L’accesso ai corsi offerti dall’Associazione Mnemosine, Ente accreditato Miur, sono riservati a tutti coloro che sono interessati ad accrescere e migliorare le competenze digitali per poter affrontare, con l’uso dell’informatica, le attività disciplinari dal mondo della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro.

I corsi

Corso di Dattilografia: utile per il profilo dell’assistente amministrativo: 1 punto.

Certificazione ICDL It Security” (livello Specialised) per assistente amministrativo, tecnico, Cuoco ed infermiere: 0,6 punti.

Corso di Dattilografia + Certificazione ICDL It Security” (livello Specialised) per assistente amministrativo: 1,6 punti.

Certificazione ICDL It Security” (livello Specialised) per guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico: 0,3 punti.

I corsi vengono erogati su piattaforma telematica fruibile 24/24 ore. Le prove si svolgeranno online (a distanza). Verranno attivate sessioni straordinarie per eventuali aggiornamenti di graduatorie e concorsi.

Durata e costi

Dattilografia della durata 200 ore: euro 298

Corso ICDL IT Security livello Specialised: euro 238

Corso di Dattilografia + Corso ICDL IT Security livello Specialised (corso ed esame finale online) sconto del 25% da € 536 (298 + 238) ad € 398 complessivamente in unica soluzione o rateizzata in: prima rata di euro 200 all’atto dell’iscrizione, seconda rata di euro 198 entro 30 giorni dall’iscrizione.

Vai al sito formazionedocenti.it