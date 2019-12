Graduatorie terza fascia ATA: consulenza su titoli e servizi

Graduatorie III fascia ATA: valutazione titoli e servizi vari

Un nostro lettore chiede

Salve, vorrei un chiarimento sul calcolo del punteggio come Collaboratore Scolastico appartenente alla 3 fascia. Domanda fatta nel 2014 e ripresentata nel 2017.

Diploma di perito commerciale votazione 63/100

Servizio militare svolto , Qualifica di parrucchiere , Servizio come docente professionale acconciatore ,svolto in Agenzia Formazione Professionale di Frosinone dal 2010 tutt ‘oggi.

di Giovanni Calandrino – In riferimento alle tabelle valutazione titoli e servizi annesse al D.M. 640/2017 inerente le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, al diploma di maturità con votazione 63/100 è attribuito un punteggio di 6,3. Al servizio militare prestato senza costanza di rapporto di impiego è da attribuire 0,60 punti l’anno, alla stregua del servizio prestato dipendenze della pubblica amministrazione statale, per quanto riguarda la valutazione del servizio come “docente professionale acconciatore” presso ente di formazione, le rispondo citandogli la FAQ pubblicata il 5 novembre 2014 dall’USR veneto:

n. 55 – In riferimento a “servizi prestati”, i servizi prestati, con contratto di lavoro a progetto presso un Centro di Formazione Professionale, possono essere considerati servizio valutabile?

Risposta ‐I servizi prestati con contratto di lavoro a progetto non sono valutabili perché il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali. Il lavoro a progetto non rientra in questa tipologia.

n. 56 – E’ valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ?

Risposta ‐Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle istituzioni scolastiche indicate al punto 8) dell’Allegato. A/1 e al punto 5) dell’Allegato A/5 e pertanto NON E’ valutabile.