Graduatorie provinciali per le supplenze, Anief: domande dei precari da domani al 6 agosto

Anief – Il Ministero dell’Istruzione ha oggi pubblicato il Decreto dipartimentale 858 e l’avviso ufficiale con i quali si dà il via alle operazioni che riguardano centinaia di migliaia di insegnanti precari della scuola pubblica:

“Gli aspiranti – si legge nel sito ministeriale – potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di domani, mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59 del 6 prossimo agosto. Si potrà richiedere di partecipare alla procedura in un’unica provincia. Lo prevede il decreto che sarà pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni operative”. La procedura sarà “interamente digitalizzata”, con “l’inserimento delle domande” che “avverrà unicamente per via telematica”: il sistema predisposto dal Ministero “ha l’obiettivo di consentire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si dice soddisfatto per la pubblicazione delle graduatorie provinciali, ma deluso per la loro organizzazione: “Le nostre richieste di modifica del regolamento e delle tabelle di valutazione delle nuove Graduatore provinciali per le supplenze, alcune delle quali presentate anche dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono rimaste lettera morta. La versione finale del testo che gestisce le Gps rimane non molto diversa all’impianto della bozza iniziale. Secondo la legge, un’ordinanza non può superare una regola di natura regolamentare primaria. Per non parlare del cambiamento dei punteggi dei titoli acquisiti o dell’esigenza di presentare i 24 crediti formativi universitari anche per le categorie, come gli Itp, ai quali è stato sempre detto e scritto di non prenderli fino al 2025. A questo punto, i nostri rilievi, una ventina, si tramuteranno in altrettante tipologie di ricorsi, al fine di tutelare gli interessi e le posizioni di chi si vedrà danneggiato da questa decisione insensata di cambiare le regole del gioco in corsa”.

Prende il via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Da viale Trastevere hanno comunicato che “si potrà presentare domanda attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Dal Decreto dipartimentale 858 si evince che non è stata accolta la stragrande maggioranza delle osservazioni sui singoli articoli della bozza prodotte dal giovane sindacato, soprattutto sulle tabelle di valutazione dei titoli delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le nuove Graduatorie d’Istituto, l’Anief ha predisposto una serie di ricorsi per opporsi a diverse illegittimità: attraverso l’Ufficio Legale del sindacato sono state avviate le preadesioni gratuite ai ricorsi. E si stanno anche valutando altre tipologie di ricorso. Anief invierà agli esclusi che hanno pre-aderito modello cartaceo e istruzioni per effettiva adesione al ricorso.

Ecco nel dettaglio i ricorsi Anief a cui è già possibile pre-aderire.

PREADESIONE RIPRISTINO VALUTAZIONE MASTER E PERFEZIONAMENTI 3 PUNTI ANZICHÉ 1

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO DELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PARI A 3 PUNTI (ANZICHÈ 1) PER OGNI MASTER/PERFEZIONAMENTO POST DIPLOMA NELLE GPS.

PREADESIONE INSERIMENTO NELLE GPS DEI LAUREATI E DEI DIPLOMATI ITP SENZA I 24 CFU

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS DEI LAUREATI CHE NON HANNO CONSEGUITO I 24 CFU.

PREADESIONE VALUTAZIONE SERVIZIO DI LEVA MILITARE NELLE GPS

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE NELLE GPS DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO DI LEVA MILITARE (O PER IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DELL’OBBLIGO DI LEVA) PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA .

PREADESIONE INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GPS DEGLI ISCRITTI AI PRIMI DUE ANNI DI SFP

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GPS DEGLI ISCRITTI AI PRIMI DUE ANNI DEI CORSI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

Possono aderire anche gli iscritti al terzo, quarto e quinto anno di SFP che non hanno conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 o 250 CFU, e quelli fuori corso.

PREADESIONE INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS DEGLI ITP

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS, ANZICHE’ NELLA SECONDA, DEGLI ITP.

PREADESIONE INSERIMENTO NELLE GPS DEGLI ITP SENZA I 24 CFU

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS DEGLI ITP CHE NON HANNO CONSEGUITO I 24 CFU.

PREADESIONE INSERIMENTO NELLE GPS SOSTEGNO DEI DOCENTI CHE RAGGIUNGONO I TRE ANNI DI SOSTEGNO CON SERVIZI IN GRADI DIVERSI

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS (SECONDA FASCIA) DI SOSTEGNO DEI DOCENTI CHE HANNO PRESTATO I TRE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO IN GRADI DIVERSI.

PREADESIONE RIPRISTINO TITOLI ARTISTICI STRUMENTO MUSICALE

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO DELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TITOLI ARTISTICI NELLE GPS

PREADESIONE RIPRISTINO PREFERENZA SUPPLENZE FINO A 10 GG (SOLO INFANZIA/PRIMARIA)

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO DELLA PREFERENZA PER LE SUPPLENZE FINO A DIECI GIORNI NELLE GPS DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.

PREADESIONE RIPRISTINO COLLOCAMENTO IN CODA GI DOPO DUE RIFIUTI SUPPLENZA ANZICHÉ SOLO UNO

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA’ DI ESSERE COLLOCATO IN CODA ALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO AL SECONDO RIFIUTO DI PROPOSTA DI SUPPLENZA BREVE (O PROROGA), ANZICHE’ DOPO IL PRIMO.

PREADESIONE INSERIMENTO NELLE GPS SOSTEGNO DEI DOCENTI CON DUE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS (SECONDA FASCIA) DI SOSTEGNO DEI DOCENTI CHE HANNO PRESTATO DUE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO

PREADESIONE INSERIMENTO IN GPS PRIMARIA DEL PERSONALE EDUCATIVO ABILITATO

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PERSONALE EDUCATIVO ABILITATO.

PREADESIONE INSERIMENTO IN GPS DEI DIPLOMATI A-66

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARÀ PROPOSTO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GPS (SECONDA FASCIA) DELLA CLASSE DI CONCORSO A-41 DEI DIPLOMATI CON TITOLO D’ACCESSO PER LA CLASSE A-66.

