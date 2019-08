Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio presso enti di formazione accreditati

Graduatorie terza fascia ATA: quali caratteristiche devono avere i servizi prestati presso i centri di formazione professionale.

Un nostro lettore chiede

Salve, vorrei una delucidazione in merito alla possibilità di valutare il servizio svolto nel periodo 2005-2015 presso un ente di formazione professionale nelle graduatorie ATA.

Per quanto ne sappia è possibile solo per il servizio svolto a partire dal 2009 limitatamente ai corsi IeFp (Assolvimento Obbligo Scolastico), ma sulla materia c’è molta confusione e non tutte le scuole utilizzano gli stessi criteri. Attendo la Vostra risposta. Saluti

di Giovanni Calandrino – Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

L’USR veneto nelle FAQ pubblicate il 5 novembre 2014 aveva già fornito due risposte sulla valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale:

n. 55 – In riferimento a “servizi prestati”, i servizi prestati, con contratto di lavoro a progetto presso un Centro di Formazione Professionale, possono essere considerati servizio valutabile?

Risposta ‐I servizi prestati con contratto di lavoro a progetto non sono valutabili perché il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali. Il lavoro a progetto non rientra in questa tipologia.

n. 56 – E’ valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ?

Risposta ‐Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle istituzioni scolastiche indicate al punto 8) dell’Allegato. A/1 e al punto 5) dell’Allegato A/5 e pertanto NON E’ valutabile.

Inoltre l’ultima tabella di valutazione dei titoli, inserita nel decreto ministeriale n. 640/2017 per l’aggiornamento della III fascia della graduatorie di Istituto del personale ATA non ha preso in considerazione tale servizio.