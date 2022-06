Graduatorie GPS, quante domande per ogni classe di concorso e provincia? Alcuni dati Di

Graduatorie GPS: quante domande sono state presentate per la classe di concorso che più mi interessa nella provincia scelta con la domanda presentata entro il 31 maggio? I dati sono ancora molto parziali, anche perché bisognerebbe capire quante di queste domande sono effettivamente corrette, quante sono sbagliate ma i candidati continueranno a comparire in graduatoria fino al controllo effettuato dalle segreterie scolastiche, altri pur avendo i titoli in regola non accederanno mai alle supplenze.

In questi giorni gli Uffici Scolastici, per snellire i lavori e permettere la pubblicazione delle graduatorie in tempi rapidi stanno decentrando i lavori grazie all’ausilio delle scuole polo.

Graduatorie GPS, quando saranno pubblicate? Scuole polo aiutano Uffici Scolastici. Prime date e indicazioni AGGIORNATE

Alcuni Uffici Scolastici pubblicano anche il numero di domande pervenute per classe di concorso.

Un dato che, di per sè, non dice tanto. Ad essere veramente importante sarà conquistate una posizione utile per le supplenze, circostanza che non è possibile prevedere a priori.

Negli ultimi due anni scolastici, grazie anche ai contratti Covid, le supplenze sono aumentate e c’è chi ha lavorato con punteggio basso.

Altri docenti, data la situazione emergenziale per cui non si riusciva a reperire docenti con titolo adeguato, hanno lavorato su altri gradi di scuola.

Quindi anche una posizione bassa in graduatoria potrebbe essere buona per le supplenze.

I dati degli Uffici Scolastici

CALABRIA

Reggio Calabria – Cosenza –

PUGLIA

Brindisi –

SARDEGNA

Sassari – Cagliari (in home page sul sito i vari link)

TOSCANA

Pistoia –

VENETO

Belluno –

N.B. L’elenco è puramente indicativo, non tiene conto di eventuali modifiche, per le quali è consigliato controllare i siti dei rispettivi uffici scolastici.

