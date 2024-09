Supplenze da GaE e GPS 2024: in Toscana 3 turni: 4, 9 e 12 settembre Di

L’USR Toscana ha comunicato le date entro le quali saranno avviati i turni di algoritmo per l’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS al 31 agosto o 30 giugno 2025 nelle varie province.

Sono previsti tre turni

4 settembre

9 settembre

12 settembre

Questo potrà garantire la presenza dei docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola, fissato dal calendario regionale al 16 settembre. Ulteriori scorrimenti potrebbero naturalmente essere determinati da eventuali rinunce e dall’assegnazione di posti in deroga o dalla presenza di posti ancora non comunicati.

