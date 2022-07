Graduatorie GPS: ho superato prove concorso ordinario ma non c’è ancora la graduatoria, perché non posso inserirmi in prima fascia? Di

Graduatorie GPS: scade oggi 21 luglio la possibilità di sciogliere la riserva per il pieno inserimento in prima fascia in seguito al conseguimento del titolo di specializzazione e/o abilitazione. Se per il primo non risultano criticità, per l’abilitazione conseguita tramite concorso ordinario i problemi invece sono tanti.

Abilitazione da concorso ordinario

E’ vero, sono tante le graduatorie già prodotte e di conseguenza gli aspiranti che hanno potuto sciogliere la riserva in prima fascia GPS.

Attenzione: anche se abilitati con concorso ordinario non si può accedere alla prima fascia GPS se la riserva non è stata inserita nella domanda presentata entro il 31 maggio.

Prove ancora non concluse

Ma sono tanti gli aspiranti per i quali questa data rappresenta una mancata occasione: le prove non sono ancora concluse. Ne parla ad es. l’USR Abruzzo, dopo la riconvocazione di alcuni candidati riammessi in seguito alla ricorrezione della prova scritta.

Tutti i candidati hanno superato le prove ma non ci sono ancora le graduatorie

E’ sicuramente la situazione più fastidiosa, in quanto si tratta di un ritardo meramente tecnico che si ripercuote sulla vita professionale degli aspiranti. Così ad es. ci informa una collega “Come mai ancora la graduatoria per la CDC B019 in Sicilia non esce se le prove le abbiamo già superate? Così rischiamo di non poter sciogliere la riserva per la prima fascia, e il termine è oggi. Ho anche provato a contattare gli Urs sia di Campania che Sicilia, ma nessuna risposta”

e ancora

Mio figlio si è iscritto, al concorso, per la regione Piemonte. Le prove si sono svolte in Lombardia. Ad oggi non è stata pubblicata la graduatoria nonostante si siano svolte le prove orali in marzo, né sul sito del Piemonte né su quello della Lombardia. Cosa deve fare? Ha superato le prove con 100 ma a questo punto non riesce nemmeno a fare supplenze per la prima fascia?

La ringrazio se può farci capire come si deve muovere in questa giungla,

Candidato che ha superato le prove ma manca la graduatoria

La pubblicazione della graduatoria (integrata con i candidati che hanno superato la prova ma non rientrano nel numero dei posti disponibili) è la condizione sine qua non per lo scioglimento della riserva.

La pubblicazione della graduatoria è il momento in cui tutti i candidati sono sullo stesso piano, pur avendo svolto la prova in momenti diversi.

Se un candidato ha già superato le prove ma mancano ancora le prove orali dei colleghi e di conseguenza la graduatoria, non può sciogliere la riserva. Il fatto che il nostro candidato abbia già svolto la prova orale infatti è solo una contingenza legata all’estrazione della lettera e al conseguente calendario. Manca inoltre la valutazione dei titoli.

Dunque no graduatoria, no scioglimento riserva.

Data 20 luglio: riflessione sulla necessità di prevedere una nuova data

Forse, anche da parte dei sindacati, una riflessione andrebbe fatta su una nuova data ultima da proporre per lo scioglimento della riserva. Vada per le supplenze da conferire tra qualche settimana in modo da assicurare la presa di servizio già il primo settembre o giù di lì, ma il conseguimento dell’abilitazione dovrebbe essere un motivo aggiuntivo da prendere in considerazione durante tutto l’anno scolastico.

La normativa, cioè l’OM n. 112 del 6 maggio 2022, rimanda infatti all’anno scolastico 2023/24 l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, di fatto facendo perdere le occasioni lavorative che ne potrebbero derivare anche per poche settimane.

Scrive il Ministero in una apposita FAQ

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2022/23 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’a.s. 23/24.”

Tuttavia potrà ad es. avvenire che entro pochi giorni – e quindi prima della presentazione della domanda per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 – saranno prodotte nuove graduatorie.

Gli aspiranti, pur essendo in pratica docenti abilitati, in questo caso dovranno partecipare come aspiranti di seconda fascia.