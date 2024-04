Graduatorie GPS docenti, titolo estero “Master de Profesorado” conseguito in Spagna è riconosciuto, eliminata riserva. NOTA MINISTERO Di

Graduatorie GPS: con nota n. 16146 del 23.04.2024 e decreto n. 902 del 22 aprile 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la caducazione della clausola di riserva apposta ai provvedimenti emessi nei riguardi dei docenti interessati, in possesso dell’attestazione denominata “Master de Profesorado” che hanno proposto istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.

Titolo estero “Master de Profesorado” conseguito in Spagna: perché i docenti erano inseriti con riserva

Con nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, “Chiarimenti sull’abilitazione conseguita in Spagna” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva disposto che a partire da quella data sarebbero state esaminate solo ed esclusivamente le istanze complete della documentazione che attestassero il possesso di una delle condizioni indicate dal Ministero dell’Educazione spagnolo, ovvero: “Aver superato il concorso pubblico (“Sistema selectivo de acceso a la función pùblica) diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato; 2. Aver partecipato al concorso pubblico (selectivo de acceso a la función pùblica) senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori

selezionati dalle Comunidades Autonomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato”;

E’ poi intervenuta l’ordinanza del TAR Lazio – Sezione terza Bis n. 3237, pubblicata il 28 giugno 2017, resa nell’ambito del ricorso iscritto al R.G. n. 4625/2017, proposto per l’annullamento di tale nota, con la quale il Giudice Amministrativo ha respinto l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti.

E l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017, pronunciata sul ricorso n. 5847/2017 che, in riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Sezione III Bis n. 3237/2017, ha disposto che “nelle more della definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale, il Ministero debba continuare ad utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-3-2017, inserendo, peraltro, nei relativi provvedimenti una clausola di riserva che ne condizioni validità ed efficacia agli esiti del giudizio sulla legittimità della prefata determinazione ministeriale”;

Il Ministero aveva quindi esteso la clausola di riserva anche ai docenti che, trovandosi nell’identica situazione dei ricorrenti, non avevano impugnato la nota n. 2971 del 17 marzo 2017 e, nelle more della definizione del giudizio, i decreti di riconoscimento per le abilitazioni conseguite in Spagna.

Master de Profesorado: titolo abilitante

Il 31 ottobre 2023 è stata emanata la sentenza del TAR del Lazio – sezione terza Bis – n. 16220, con la quale il Giudice Amministrativo ha annullato la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017 del Miur

affermando che l’abilitazione conseguita sulla base della laurea e del Máster en Profesorado appare idonea a configurare un titolo abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE e, pertanto, le relative domande di riconoscimento debbono essere esaminate nel merito da parte dell’Amministrazione;

Scioglimento della riserva

Il Ministero ha ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza.

In ragione del rilevante numero di docenti destinatari di decreti con clausola di riserva, per motivi di celerità e speditezza dell’azione amministrativa, anche in considerazione delle imminenti operazioni di avvio dell’anno scolastico, il Ministero ha dunque inviato agli Uffici Scolastici una nota in cui invita a procedere alla rettifica dei provvedimenti di inserimento con riserva.

Avverso il decreto del Ministero è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni

dalla pubblicazione sul sito istituzionale.

Il decreto n.902 del 22 aprile 2024

La nota MIM n. 16146 del 23 aprile 2024