Graduatorie GPS 2024: servizio civile universale, interpello, punteggio al concorso ordinario. RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI Di

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le risposte alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda martedì 16 aprile alle 14:30.

Risponde Roberta Vannini

Si può partecipare ad un interpello della propria classe di concorso anche in un’altra provincia rispetto a quella in cui si è iscritti in GPS?

Inizialmente la bozza prevedeva la partecipazione all’interpello solo per coloro che erano in GPS prima fascia sostegno, quindi i docenti specializzati in sostegno senza contratti a tempo determinato. Successivamente è stato esteso ai posti comuni, ma l’ultima bozza che ho visto limita questa possibilità solo al sostegno. Resta da vedere se questa restrizione verrà confermata o meno.

Cosa pensa della situazione che si è creata al ministero riguardo al TFA estero?

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, pur avendo un ruolo consultivo, non vincolante, è cruciale perché riflette le reali esigenze del mondo della scuola. Il Ministero può decidere di non seguire il parere del Consiglio. C’è una forte richiesta per il riconoscimento dei titoli acquisiti all’estero, ma allo stesso tempo, c’è resistenza da parte di chi ha completato percorsi onerosi in Italia. È importante che i corsi di specializzazione siano accessibili e rispondano alle necessità del sistema scolastico, specialmente al Nord, dove c’è più bisogno di docenti specializzati.

Quanto tempo potrebbe passare dall’inizio della presentazione della domanda dopo l’ordinanza?

Se l’ordinanza venisse pubblicata oggi, la procedura potrebbe iniziare già domani. Non sarebbe la prima volta che le procedure si aprono così rapidamente.

Potresti darci informazioni aggiuntive sul servizio civile universale e le riserve?

Il servizio civile universale prevede una riserva del 15% dei posti, ma è importante notare che ciò è subordinato ad altre categorie con riserva, come le persone con invalidità civile. La riserva si applica non solo alle GPS ma a tutti i concorsi pubblici.

Se si inserisce una nuova classe di concorso in GPS, i punti di servizio già svolti vengono riconosciuti?

Sì, quando inserisci una nuova classe di concorso, i punti di servizio vengono automaticamente calcolati anche per la nuova classe, purché i titoli di servizio siano applicabili.

Nella scelta delle 20 scuole, è possibile inserire gli istituti comprensivi o solo le singole scuole anche se fanno parte degli istituti comprensivi?

Nella scelta delle 20 scuole puoi inserire gli istituti comprensivi. Non inserisci le scuole manualmente; troverai un elenco a tendina con tutti gli istituti comprensivi. Selezionerai solo il codice dell’istituto principale, anche se comprende più plessi.

Vista la necessità di docenti specializzati al nord, ci sarà una mini call anche quest’anno?

Se l’emendamento prosegue, è prevista fino a dicembre 2025 l’uso delle GPS e probabilmente anche delle mini call. Dobbiamo attendere una normativa che ufficializzi questa opzione. È stato fondamentale procedere con l’emissione di GPS in prima fascia di sostegno e le mini call, considerando che in regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna il numero di candidati è inferiore ai posti a concorso. Se dopo le graduatorie di merito ci sono ancora posti vacanti, procederemo con le assunzioni da GPS di prima fascia. Se persiste la necessità di docenti specializzati, si potrà procedere con una mini call rapida.

È possibile partecipare ai corsi abilitanti da 60 CFU e poi farsi riconoscere i 24 CFU?

Sì, dal decreto di agosto e settembre 2023 è prevista questa possibilità. Ogni università potrebbe gestirlo diversamente, ma potresti iscriverti direttamente a corsi da 36 CFU o, se partecipi a un corso abilitante da 60 CFU, ti dovranno essere riconosciuti i 24 CFU che hai già acquisito.

Come funziona per gli ITP l’anno prossimo per chi non ha i 24 CFU né i 60 CFU?

Se sei un ITP e non sei ancora inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze, potrai farlo. Senza i 24 CFU ti inserirai in seconda fascia e potrai partecipare ai concorsi PNRR previsti tra settembre e ottobre. Se invece vuoi insegnare stabilmente, dovrai acquisire l’abilitazione attraverso un percorso di 60 CFU.

È vero che chi ha superato l’ordinario 2020, oltre a trovarsi in prima fascia come abilitato, può avere ulteriori 24 punti per avere superato un concorso?

Non ho ancora visto la tabella, quindi non posso confermare. Dobbiamo attendere la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale e delle tabelle dei titoli.

Come posso fare il trasferimento da Firenze a Torino, essendo iscritta in GPS a Firenze?

Quando si apriranno le istanze online, seguirai i nostri tutorial che spiegheranno come trasferire la tua iscrizione. Avrai la possibilità di selezionare Torino da un menu a tendina, trasferendo così tutte le tue aggregazioni a Torino.

Io sono laureato in Scienze della Formazione Primaria. Per passare in prima fascia devo fare aggiornamento o nuovo inserimento? Devo cambiare anche provincia?

Se eri precedentemente in seconda fascia, dovrai aggiornare la tua iscrizione. Potrai importare tutti i tuoi titoli e, se desideri, potrai anche cambiare provincia selezionandola dal menu a tendina durante l’aggiornamento alla prima fascia.

Ho molti anni di precariato alle spalle e nessuna abilitazione, rischio di non lavorare quest’anno a causa dei bandi da 60 CFU?

Non necessariamente. Con dieci anni di precariato, avrai accumulato molti punti. Tutto dipenderà da come presenterai la tua domanda e dalle scuole che sceglierai. Ci auguriamo che il Ministero non discrimini e permetta a tutti di partecipare equamente.

Per chi ha insegnato con specializzazione su propria classe di concorso, è vero che potranno essere aggiunti tre punti in più per ogni annualità?

Parliamo ancora in ipotesi. Dobbiamo aspettare la pubblicazione delle tabelle per confermare queste informazioni.

Per le classi di concorso accorpate, come funziona l’aggiornamento dei gradi e quale sarà il punteggio?

Per le classi accorpate, come ad esempio la 12 e la 22, continueranno ad essere presenti in GPS per la scuola secondaria. Per il punteggio, attendiamo ulteriori chiarimenti dal Ministero.

Se mi iscrivo con riserva alla prima fascia, sarà impossibile sciogliere la riserva e dunque si dovrà aspettare il 2026?

Sono ottimista. Anche se i percorsi devono ancora concludersi, c’è una finestra annuale per aggiornare la propria posizione in graduatoria. Nel 2025 potresti avere l’opportunità di inserirti a pieno titolo in prima fascia.

Se sono inserito in GPS e in ordine diverso, l’algoritmo come lavorerà?

Sarai tu a determinare le tue priorità. In base alle tue scelte, l’algoritmo cercherà di soddisfare la tua prima scelta. Se lavorare vicino a casa è una priorità, imposta le tue scelte di classe di concorso e scuola di conseguenza. L’algoritmo seguirà l’ordine che hai impostato per cercare di accontentarti.