Graduatorie GPS 2024: quanti iscritti in ogni provincia per sostegno e classe di concorso. Scarica il PDF della tua Regione, dati Ministero

La pagina ministeriale dedicata all’aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 si arricchisce di utili documenti. Fra questi c’è la pubblicazione della consistenza delle graduatorie.

Si tratta di una serie di file che riporta la consistenza di aspiranti nelle graduatorie, ovvero quanti iscritti in ogni provincia per il sostegno e la classe di concorso. Uno strumento utile per indirizzare la propria domanda.

Scarica la tua provincia, file in formato PDF

GPS_Consistenza_Abruzzo

GPS_Consistenza_Basilicata

GPS_Consistenza_Calabria

GPS_Consistenza_Campania

GPS_Consistenza_Emilia Romagna

GPS_Consistenza_Friuli Venezia Giulia

GPS_Consistenza_Lazio

GPS_Consistenza_Liguria

GPS_Consistenza_Lombardia

GPS_Consistenza_Marche

GPS_Consistenza_Molise

GPS_Consistenza_Piemonte

GPS_Consistenza_Puglia

GPS_Consistenza_Sardegna

GPS_Consistenza_Sicilia

GPS_Consistenza_Toscana

GPS_Consistenza_Umbria

GPS_Consistenza_Veneto

Tutti i dati scaricabili in un unico file ZIP

CONTROLLA GLI ISCRITTI IN GRADUATORIA IN OGNI PROVINCIA

Come si presenta la domanda

Gli aspiranti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. ECCO L’AVVISO

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La sezione dedicata sul sito del Ministero

Online anche la sezione ministeriale con tutte le indicazioni utili.

Video tutorial con tutte le sezioni da compilare

INDICE: 00:00 Introduzione; 01:01 GPS; 02:08 Scelta graduatorie; 03:47 Titoli di accesso; 10:46 Titoli culturali valutabili; 12:22 Titoli di servizio; 18:08 Titoli di riserva; 19:21 Altre dichiarazioni; 20:08 Sedi graduatorie istituto

