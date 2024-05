Graduatorie GPS 2024: chi cambia provincia non perde punteggi. TRASFERIMENTO E AGGIORNAMENTO, operazione semplicissima: come procedere [VIDEO] Di

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: l’Ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024 indica le procedure da seguire per nuovo inserimento oppure aggiornamento. Possibile anche cambiare provincia rispetto alla scelta effettuata nel 2022.

sono già iscritta nelle GPS della regione Lombardia, adesso vorrei trasferirmi in Toscana, cosa bisogna fare? Depennarsi e presentare una nuova istanza?

se voglio fare cambio provincia le scuole da inserire dove le vado a trovare

fino ai primi giorni di questa settimana, cercando informazioni in merito a quanto in oggetto, veniva specificato che per il cambio di provincia si presupponeva la condizione della perdita del punteggio acquisito. Ora dai vostri articoli si evincono informazioni diverse. É possibile avere indicazioni relative al testo specifico nella legislazione relativa alla questione della scelta della provincia ?

acquisito. Ora dai vostri articoli si evincono informazioni diverse. É possibile avere indicazioni relative al testo specifico nella legislazione relativa alla questione della scelta della ? sono inserita in seconda fascia GPS infanzia e primaria nella provincia in cui ho studiato. Ora, laureata, vorrei iscrivermi in prima fascia GPS nella mia provincia di origine. Vorrei infatti tornare nella mia regione dove farò anche il concorso. Posso farlo? Devo togliermi dalla graduatoria nella quale sono ora e inserirmi in quella nuova?

Cambio provincia e aggiornamento

Gli aspiranti già inseriti nelle GPS 2022, accedendo alla domanda telematica aperta fino alle 23:59 del 10 giugno 2024, che per il biennio 2024/26 volessero scegliere una provincia diversa rispetto a quella del 2022, ma anche aggiornare titoli e/o servizi dovranno selezionare dal menu a tendina TRASFERIMENTO E AGGIORNAMENTO.

Spieghiamo nel dettaglio la procedura

Chi vuole cambiare provincia

non deve attivare nessuna procedura specifica di depennamento, è sufficiente selezionare Trasferimento e aggiornamento perché la domanda venga indirizzata alla nuova provincia scelta.

non perderà i punteggi acquisiti (tale punto non è stato mai messo in discussione in tutte le BOZZE predisposte dal Ministero)

Come scegliere le nuove scuole

L’inserimento di una nuova provincia comporterà la cancellazione delle scuole inserite per la provincia precedente, pertanto bisognerà procedere alle scelta delle scuole per la nuova provincia (max venti scuole per ogni classe di concorso).

Nella compilazione della domanda è possibile operare la scelta tramite Scuola in Chiaro, disponibile anche all’interno dell’istanza. Se non si conosce bene la provincia, la dislocazione delle scuole (e di quelle associate, magari in altri comuni) consigliamo di prendere contatti con i sindacalisti della nuova provincia per chiedere ragguagli più approfonditi che, magari, solo visitando i siti delle scuole o googolando con MAPS potrebbero non evincersi.

Le risposte ai quesiti

