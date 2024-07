Graduatorie GPS 2024/26: gli “inutili” 24 CFU, il servizio civile universale e le supplenze ai docenti abilitati all’estero. RISPOSTE AI QUESITI Di

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le risposte alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda lunedì 22 aprile alle 14:30.

Risponde Sonia Cannas

Dopo tre mesi di malattia entrando nella fase di interruzione di servizio, come si regola per la dichiarazione del servizio in GPS?

Si indicano i giorni di servizio e il periodo di servizio comunque coperto da contratto, vale tutto il periodo coperto da contratto.

L’esperienza come assistente di lingua italiana all’estero fa punteggio?

No, non fa punteggio.

Se gli interpelli saranno sostituiti alle MAD, saranno garantite procedure selettive trasparenti?

Il passaggio diretto agli interpelli, nei casi in cui esauriscono le graduatorie e in cui non trovino aspiranti disponibili neanche in quelle viciniori, è proprio per cercare di avere delle procedure più trasparenti, perché con le MAD la procedura era molto poco trasparente.

Chi ha i 24 CFU e non ha per ovvi motivi conseguito l’abilitazione su materia, rimarrà in seconda fascia? Potrà partecipare ad eventuali nuovi concorsi banditi?

Chiaramente chi non possiede l’abilitazione ma ha il titolo per insegnare in una classe di concorso rimarrà nella seconda fascia del GPS. Chi è inserito in una graduatoria continua comunque a rimanervi anche successivamente. Per quanto riguarda i futuri concorsi, fino al 31 dicembre 2024, siamo nella cosiddetta fase transitoria e quindi si può continuare ad accedere ai concorsi anche con il titolo per insegnare in una classe di concorso e i 24 CFU. Dal 2025, invece, gli unici requisiti di accesso sono l’abilitazione, nella specifica classe di concorso, oppure i tre anni di servizio svolti nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, svolti in scuole statali, di cui almeno un’annualità specifica.

Come funziona l’assunzione dal GPS prima fascia sul sostegno e in quali province ci saranno più possibilità?

Attualmente è in fase di approvazione un emendamento che prevede la possibilità di prorogare le assunzioni dalla prima fascia del GPS sostegno finalizzate al ruolo. Le assunzioni sarebbero previste esclusivamente nei casi in cui le graduatorie di merito concorsuali sono esaurite e ci sono posti vacanti e disponibili che non sono stati coperti dalle immissioni in ruolo. Se le graduatorie di merito si esauriscono e ci sono altri posti liberi da coprire, allora potrebbero esserci assunzioni dalla prima fascia del GPS sostegno, ma dipende dalla situazione specifica di ogni provincia e grado.

Chi possiede i 24 CFU avrà un punteggio aggiuntivo nel calcolo delle GPS, considerato che non sono più necessari?

Non è stato previsto un punteggio aggiuntivo per chi ha i 24 CFU, almeno non fino all’ultimo aggiornamento. Non essendo stato previsto in entrambe le bozze, difficilmente ci sarà.

Dopo la laurea magistrale e senza ancora abilitazioni, si può comunque compilare la domanda per le GPS in seconda fascia?

Assolutamente sì. La seconda fascia è per i non abilitati. L’unico requisito d’accesso alla seconda fascia è il titolo per insegnare in una classe di concorso. In certi casi, è sufficiente una laurea magistrale, mentre in altri sono richiesti anche alcuni crediti specifici. Vi invito a guardare le tabelle che definiscono i criteri di accesso alle varie classi di concorso, pubblicate nel DPR numero 19 del 2016 e aggiornate con il decreto ministeriale numero 259 del 2017 e i recenti aggiornamenti con il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 e quello del 22 dicembre 2023.

Come funziona la riserva nelle GPS e se può essere sciolta anche in modo negativo? Ci sono sanzioni?

Nella domanda si può indicare l’inserimento con riserva. Se si ottiene l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno, si potrà confermare il conseguimento del titolo in una finestra temporale successiva, e la riserva sarà sciolta positivamente. In caso contrario, la riserva sarà sciolta automaticamente in modo negativo, ma non ci saranno sanzioni; semplicemente si rimarrà nella seconda fascia se si tratta di posto comune. È bene inserirsi sia in prima fascia con riserva che in seconda fascia a pieno titolo.

Avendo prestato servizio da ottobre a dicembre nella scuola di primo grado e da gennaio a giugno nella scuola di secondo grado, come inserire il servizio?

Tutti i servizi vanno inseriti indicando la specifica classe di concorso in cui è stato svolto il servizio e anche come classe di concorso in cui si vuole caricare il servizio. Il sistema valuta automaticamente quel servizio anche in tutte le altre classi di concorso. Basta inserire tutti i servizi svolti nelle specifiche classi di concorso indicando la durata presente nel contratto, e il sistema calcolerà automaticamente il punteggio.

Quando sarà la scelta delle scuole (max 150 preferenze)

Orientativamente sarà verso luglio, comunque in estate prima dell’inizio dell’anno scolastico. Attenzione: le venti scuole per le graduatorie di istituto si scelgono nella domanda GPS, le max 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto /30 giugno 2025 in estate, con data ancora da scegliere. GPS, per graduatorie di istituto si scelgono anche max 20 scuole per ogni classe di concorso. In estate seconda domanda per le 150 preferenze

Quante cattedre da graduatorie d’istituto si possono avere contemporaneamente e quando si viene avvisati di aver ottenuto un contratto al 30 giugno o al 31 agosto da GPS?

In generale, si può insegnare in massimo tre scuole e quindi avere massimo tre contratti su diverse scuole, situazione che non si verifica spesso. Per quanto riguarda le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, non si viene avvisati direttamente, tranne in qualche provincia che invia email. Ciò che accade in tutte le province, perché è stabilito a livello ministeriale, è la pubblicazione dei bollettini con tutte le nomine sui siti degli uffici scolastici provinciali. Bisogna consultare quotidianamente i siti per sapere se si è stati nominati e continuare a farlo anche nei mesi successivi fino a dicembre perché potrebbero essere pubblicati altri bollettini e avvenire altre nomine.

Visto che i 24 CFU non servono sostanzialmente a nulla, si può chiedere il rimborso di quanto speso al ministero, aggiungendo la quota di iscrizione al concorso abilitante del 2020?

In realtà, i 24 CFU non servono più per l’iscrizione alla seconda fascia delle GPS, ma non è vero che non servono a nulla. Penso sempre che una formazione ben fatta sia comunque sempre utile, anche se non tutti i percorsi sono stati realmente formativi. I 24 CFU sono utili perché consentono di partecipare anche al prossimo concorso che sarà bandito alla fine del 2024 e sono riconosciuti all’interno dei futuri percorsi abilitanti. Chi non li ha sostenuti precedentemente, dovrà fare quella formazione all’interno dei percorsi abilitanti successivamente.

Dopo tre anni di servizio sulla scuola primaria sostegno senza titolo, chiede se quest’anno può inserirsi in prima faccia sostegno primo grado e se gli anni sulla primaria sono specifici.

Se per “senza titolo” si intende l’aver svolto il servizio senza la specializzazione sul sostegno ma con l’abilitazione alla primaria, allora il servizio è valutato come specifico nel primo grado. Se invece manca il titolo proprio per insegnare anche su posto comune alla primaria, allora quel servizio non è valutabile. In generale, i servizi resi senza il titolo di studio non sono valutabili, a meno che non si consegue successivamente il titolo, come stabilito nella nota del 22 luglio del 2020.

Perché chi ha svolto il servizio civile in periodo antecedente al 2017 non ha lo stesso diritto di riserva?

È una scelta politica, prevista dalla legge, e il ministero non può fare nulla su questo. È stata una decisione presa in quel contesto legislativo.

Nel primo inserimento è possibile due certificazioni linguistiche e quattro informatiche tutte ottenute quest’anno?

Sì, non ci sono limitazioni sulle certificazioni; possono essere inserite tutte.

Gli studenti fuori corso avranno lo stesso il solo vincolo dei 150 CFU per l’inserimento nella seconda fascia GPS per infanzia e primaria?

Sì, tutti coloro che sono iscritti in scienza della formazione primaria che hanno almeno 150 crediti e sono iscritti almeno al terzo anno possono iscriversi nella seconda fascia delle GPS per primaria e infanzia. Non ci sono limitazioni dal terzo anno in poi, quindi anche gli studenti fuori corso possono farlo.

L’abilitazione all’esercizio della professione dà punteggio nelle GPS?

No, l’abilitazione all’esercizio della professione non dà punteggio nelle GPS.

Per avere un’indicazione su quali province siano quelle con più possibilità per la prima classe di concorso, deve vedere i bollettini di nomine dell’ultimo anno?

Sì, può essere un’indicazione di massima, ma non può essere considerata precisa a causa di possibili riaperture delle graduatorie e cambiamenti nelle scelte delle persone iscritte nelle GPS. L’unico modo per avere un’idea è guardare i bollettini delle nomine degli scorsi anni e le graduatorie per valutare la consistenza, ma questi dati possono dare solo informazioni molto parziali. Graduatorie GPS 2024: con il mio punteggio, qual è la provincia migliore per la classe di concorso XXXX?

Come si inseriranno i titoli esteri sul sostegno ancora in attesa di riconoscimento, a pettine o in coda come sempre?

Sulla base dell’ultima bozza, i titoli esteri sul sostegno si inseriranno a pettine con la possibilità di poter essere destinatari di supplenza con clausola di rescissione nel caso di esito negativo alla richiesta di riconoscimento.

Il CSPI ha espresso parere negativo su questo punto della nuova BOZZA ma non sappiamo ancora quali saranno le decisioni del Ministero in merito.

Siamo in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza con le date utili per la presentazione della domanda e lo scioglimento degli ultimi dubbi in merito a requisiti e punteggi.

Questa la pagina del Ministero già predisposta per la riapertura e aggiornamento GPS 2024/26