Graduatorie GaE, ecco gli elenchi per il 2023/24. Aggiornati dopo i depennamenti e le operazioni annuali

Graduatorie ad esaurimento Ga:E: gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare gli elenchi aggiornati validi per immissioni in ruolo e supplenze dell’anno scolastico 2023/24. Per le immissioni in ruolo, alle GaE è assegnato ogni anno il 50% del contingente autorizzato. Se gli elenchi sono esauriti i posti passano alle graduatorie di merito dei concorsi.

Le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono esaurite per quasi tutte le classi di concorso della scuola secondaria, mentre ci sono elenchi più corposi per infanzia e primaria.

Gli elenchi validi per l’anno scolastico 2023/24 sono rinnovati tenuto conto della cancellazione dei docenti già assunti lo scorso anno scolastico (a decorrere dall’anno

scolastico 2010/2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso), dei depennamenti in seguito alla conclusione del contenzioso relativo all’inserimento in GaE con diploma magistrale, nonché in conseguenza degli aggiornamenti annuali per scioglimento della riserva per chi consegue l’abilitazione, inserimento titolo legge 68/99 per usufruire della riserva dei posti, inserimento titolo di specializzazione sostegno conseguito entro lo scorso 30 giugno.

A breve gli Uffici Scolastici apriranno i turni di nomina per le immissioni in ruolo. Coloro che non saranno coinvolti (o in attesa di conoscere l’esito della procedura), se interessati possono compilare la domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024, su Istanze online dal 17 luglio ore 9 al 31 luglio ore 14.

Immissione in ruolo con riserva o posto accantonato

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, gli aspiranti inseriti con riserva in seguito a contenzioso possono essere trattati diversamente. Si darà luogo

all’immissione in ruolo con riserva ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilit

all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato

Privacy

Le graduatorie vengono pubblicate senza alcuni dati personali e sensibili. Agli stessi dati gli interessati o i contro interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Reclamo

Entro 5 giorni dalla pubblicazione dei presenti elenchi provvisori, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, gli interessati possono presentare reclamo

Ecco le GAE provvisorie valide per l’anno scolastico 2023/24

EMILIA ROMAGNA

Bologna –

PIEMONTE

Asti –

TOSCANA

Grosseto – Pistoia –

SARDEGNA

Cagliari –

VENETO

Padova –

