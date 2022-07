Graduatorie GaE e GPS: ecco chi deve sciogliere la riserva. Le date e la procedura [VIDEO] Di

Graduatorie GPS: grande fermento per la preparazione degli elenchi da preparare per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Le scuole polo sono al lavoro, mentre gli aspiranti inseriti con riserva possono comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo. Le date.

GaE: scioglimento riserva specializzazione sostegno

Fino alle 14 del 16 luglio 2022 è possibile presentare domanda di scioglimento della riserva sul titolo di specializzazione sul sostegno per coloro che, inseriti nelle GaE, graduatorie ad esaurimento, conseguono il titolo entro il 15 luglio. L’istanze è disponibile su Istanze online del sito ministeriale. GUIDA MINISTERO

GaE: inserimento prima fascia graduatorie di istituto entro 11 luglio

Fino alle 23,59 dell’11 luglio 2022 è disponibile la finestra per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente, così come disposto dall’articolo 10 del Dm n. 60 del 10 marzo 2022. Leggi tutto

GPS: conferma servizio dopo il 31 maggio 2022 entro il 15 luglio

Le domande per confermare l’avvenuta prestazione del servizio si possono presentare sino alle ore 23.59 del 15 luglio 2022. GUIDA PER IMMAGINI e RISPOSTE A QUESITI

GPS: scioglimento riserva abilitazione/specializzazione sostegno entro 21 luglio

Fino alle 23,59 del 21 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazione della domanda di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, così come previsto dall’avviso ministeriale del 30 giugno. Guida alla compilazione

Tutte le indicazioni per lo scioglimento della riserva per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Guida passo dopo passo. Con Roberta Vannini (Uil Scuola Campania). Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola.