Graduatorie GaE 2024/26, provvisorie e definitive. Si utilizzano ancora per il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato [IN AGGIORNAMENTO] Di

Presentate le istanze, gli aspiranti interessati attendono adesso la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Elenchi, graduatorie e reclami.

Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo chi interessa l’aggiornamento delle GaE, la loro vigenza e il loro utilizzo.

Aggiornamento GaE 2024/26

Interessati: l’aggiornamento delle GaE, disciplinato dal DM n. 37/2024, ha vigenza biennale e non ha previsto nuovi inserimenti, trattandosi di graduatorie ad esaurimento. Pertanto, ha interessato i solo aspiranti già inclusi in graduatoria. Soltanto coloro i quali non hanno effettuato l’aggiornamento nei bienni/trienni precedenti hanno potuto reinserirsi in GaE.

Vigenza e utilizzo GaE: le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e sono utilizzate ai fini delle immissioni in ruolo (50% dei posti destinati alle assunzioni in ruolo), nonché per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Qualora le GaE siano esaurite (come accade per moltissime classi di concorso della scuola secondaria o per sostegno) i relativi posti saranno attribuiti alle corrispondenti graduatorie di merito dei concorsi.

Pubblicazione graduatorie ed elenchi

La pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento sul sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento è disposta dal Direttore dell’Ufficio Scolastico competente o da un suo delegato.

Nella pubblicazione è necessario indicare per ciascun aspirante

l’eventuale possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;

l’eventuale titolo di specializzazione su sostegno o del titolo di specializzazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi.

In riferimento agli elenchi di sostegno e all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, si specifica quanto segue:

per il sostegno, sono redatti appositi elenchi ove evidenziare i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione, tramite i corsi speciali di cui al DM n. 21/2005, che prevede (all’art. 7/9), sussistendone le condizioni, l’obbligo per gli interessati di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno; Scioglimento eventuale riserva entro il 2 luglio –

per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, è predisposto un elenco articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali, gli aspiranti in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in SFP, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera inglese.

Pubblicazione GaE provvisorie e definitive

GaE provvisorie

Le GaE sono pubblicate dapprima in via provvisoria, in modo da permettere agli aspiranti di segnalare (tramite reclamo) eventuali errori nella valutazione di titoli e servizi.

ABRUZZO

Chieti Pescara – Teramo – L’Aquila –

BASILICATA

Potenza – Matera –

CALABRIA

Cosenza – Crotone – Vibo Valentia – Catanzaro – Reggio Calabria –

CAMPANIA

Salerno – Benevento –

Avellino – definitive –

Caserta – Napoli –

EMILIA ROMAGNA

Bologna – Ferrara – Forlì Cesena – Modena – Parma – Piacenza – – Ravenna – Rimini – Reggio Emilia –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste – Gorizia – Udine –

LAZIO

Frosinone –

Viterbo – definitive –

Rieti – Roma – Latina –

LIGURIA

Genova – definitive –

Imperia – La Spezia nessun aspirante –

Savona – definitive –

LOMBARDIA

Varese – Sondrio – Milano – Cremona infanzia – Monza e Brianza – Mantova –

Bergamo – Brescia – Lodi – Lecco – Como – Pavia –

MARCHE

Ancona – definitive –

Pesaro e Urbino – definitive –

Macerata –

MOLISE

Campobasso – Isernia –

PIEMONTE

Biella definitive –

Cuneo – Torino – Asti – Alessandria – Novara – Vercelli –

PUGLIA

Bari – Lecce – Brindisi – Foggia –

SARDEGNA

Nuoro – definitive –

Sassari – definitive –

Cagliari – Oristano –

SICILIA

Palermo – Palermo definitive –

Caltanissetta Enna – Catania – Ragusa – Siracusa – Agrigento – Messina – Trapani –

TOSCANA

Grosseto – Livorno – Pisa – Massa Carrara – Siena – Prato –

Pistoia definitive –

UMBRIA

Perugia – definitive –

Terni – definitive –

VENETO

Padova – elenchi – Treviso – elenchi – Belluno – Verona – Venezia – Rovigo infanzia –

Reclamo

Il reclamo avverso le graduatorie provvisorie:

si può presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione delle medesime;

si inoltra all’Ufficio Scolastico competente per territorio, ossia quello che gestisce la domanda;

può riguardare punteggio attribuito e posizione in graduatoria, nonché mancato reinserimento (se spettante) ovvero mancato scioglimento delle riserva.

L’Ufficio competente, comunque, può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Generalmente, sono gli ATP a fornire il modello di reclamo. Viceversa, è possibile utilizzare questo.

GaE definitive

Esaminati i reclami e completate tutte le operazioni di propria competenza, il Direttore dell’USR o un dirigente delegato pubblica le graduatorie ad esaurimento definitive, con le medesime modalità sopra indicate.

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.

Le risposte ai quesiti

