Mancano insegnanti, le scuole li ricercano da MAD. Tutti gli avvisi aperti

Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS e graduatorie di istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD.

Avvisi A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), A041 (Scienze e tecnologie informatiche), A042 (Scienze e tecnologie meccaniche)

Richiesta A042 istituto Artom di Asti

Interpello A040 e A041–

IIS “Città delle Vittoria” di Vittorio Veneto (TV)

A040 Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche: 18 ore settimanali fino al 24/10/2022 con possibilità di proroga

Scadenza ore 12 del 2 ottobre.

A041 Scienze e tecnologie informatiche:

1. 1 cattedra di 18 ore settimanali fino al 30/06/2023;

2. 1 spezzone orario di 7 ore fino al 30/06/2023

Scadenza ore 12 del 3 ottobre.

Interpello A042

ISIS Newton di Varese

3 cattedre A042 al 30 ottobre, al 31 agosto, all’11 gennaio.

Interpello A041

Con decorrenza dal 01/10/2022 al 31/08/2023 per cattedra di n.18 ore (n.8 ore presso la sede IPSASR di PIAVON DI ODERZO e di n.10 ore nelle sedi di Conegliano(TV).

Interpello A040 A042

Ciampini Boccardo Novi Ligure (AL)

A040 10 ore fino al 30/06

A042 18 ore al 31 agosto con clausola risolutiva.

Interpello A042

I.I.S. “AMEDEO D’AOSTA” di L’Aquila

18 ore settimanali dall’assunzione in servizio fino all’ 30/06/2023

Scadenza domande ore 11 dell’8 ottobre.

Interpello A041

Istituto d’istruzione superiore Cellini di Valenza (AL)

Scadenza domande ore 11 del 3 ottobre.

Interpello A041

Istituto istruzione superiore N. Pellati di Nizza Monferrato (AT)

18 ore settimanali, temporanea con clausola risolutiva.

Scadenza domande ore 12 del 7 ottobre.

Avviso A040 e A042

Istituto Statale CASELLI di Siena

A040: 18 ore settimanali dal 06/10/2022 fino al 30/06/2023.

A042: 12 ore settimanali dal 06/10/2022 fino al 30/06/2023.

Scadenza ore 8 del 5 ottobre.

Avvisi A027 (Matematica e Fisica)

Interpello A027

Liceo Statale “M.L.King “ di Favara (AG)

ore 6 settimanali presumibilmente fino al 22/12/2022.

Scadenza domande ore 12 del 3 ottobre.

Interpello A027

Liceo Artistico “F. A. Grue” di Castelli (TE)

Fino al 30 giugno 2023 per numero 18 ore settimanali (cattedra).

Scadenza ore 13 dell’11 ottobre.

Interpello A027

Liceo Artistico “F. A. Grue” di Castelli (TE)

18 ore settimanali fino al 30 giugno 2023.

Scadenza domande ore 13 del 5 ottobre.

Interpello A027

Istituto Omnicomprensivo di Larino (CB)

18 ore settimanali che verranno assegnate con contratto TD fino al 15.11.2022 con possibile proroga.

Scadenza domande ore 11 del 4 ottobre.

Interpello A027

Liceo Scientifico “G. Battaglini” di Taranto

3 COI h. 18 settimanali – supplenza annuale fino al 31/08/2023

Scadenza ore 12 del 6 ottobre.

Interpello A027. Avviso

IIS A.Farnese di Caprarola VT

Caratteristiche:

sede di servizio: IIS A.Farnese di Caprarola – sede Vetralla (VT) ;

ore settimanali: n.14 (lunedì e sabato liberi);

classe di Concorso: A027 Matematica e Fisica;

durata della supplenza: fino al 30/06/2023.

Domande entro ore 10 del 3 ottobre.

Interpello A027. Avviso

I.OC. “G. Libetta” di Peschici (FG)

Supplenza fino al 30 giugno

Domande entro ore 12 del 10 ottobre.

Interpello A027

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora”

1. Una supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” per n. 18 ore settimanali dal 10.10.2022 all’31.08.2023, presso l’I.S.I.S. “PITAGORA” sito in Montalbano Jonico (MT) P.zza Livorno, 2.

2. Una supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” per n. 07 ore settimanali dal 10.10.2022 all’30.06.2023, presso l’I.S.I.S. “PITAGORA” sito in Montalbano Jonico (MT) P.zza Livorno, 2.

3. Una supplenza BREVE per l’insegnamento nella classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” per n. 18 ore settimanali dal 10.10.2022 all’31.08.2023, presso l’I.S.I.S. “PITAGORA” sito in Montalbano Jonico (MT) P.zza Livorno, 2.

Scadenza ore 10 dell’8 ottobre.

Interpello A027

Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Carrara

18h settimanali fino al 30/06/2023.

Interpello A027

Istituto d’istruzione superiore Cellini di Valenza (AL)

Scadenza domande ore 11 del 3 ottobre.

Interpello A027

IIS “F. DE SARLO – G. DE LORENZO” di Lagonegro (PZ)

Scadenza ore 12 del 7 ottobre.

Avviso A027

Liceo scientifico “Farinato” di Enna

13 ore c/o Liceo “P.Farinato” di Enna + n. 8 ore c/o I.I.S. “ N. Colajanni” di Enna.

Scadenza domande ore 12 del 7 ottobre.

Avvisi per altre cdc

Interpello BI02

Scuola di Telese Terme (BN): supplenza n. 5 ore fino al termine delle attività didattiche.

Gli interessati possono inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro le ore 10:00 del 10 ottobre 2022, con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza BI02”.

Interpello AI56

Istituto scolastico omnicomprensivo di Bovino (Foggia)

Caratteristiche supplenza:

– classe di concorso AI56-Percussioni nella scuola media

– cattedra completa 18 ore, fino al 19/12/2022

– sede di servizio: scuola media di Bovino e Castelluccio dei Sauri

Domande entro le 12 dell’8 ottobre.

Avviso scuole infanzia Comune Torino

Interpello A002

Istituto d’istruzione superiore Cellini di Valenza (AL)

Scadenza domande ore 11 del 3 ottobre.

Interpello AN56 Violoncello

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Massa (MS)

Spezzone orario 5 ore, fino al 30/06/2023.

Scadenza ore 13 dell’1 ottobre.

Interpello per più cdc A026, A027, A041, A042

IIS U. MASOTTO di Noventa Vicentina (VI)

– A026 – MATEMATICA cattedra di 18 ore fino al 31/08/2023 (n. 16 ore presso IIS Masotto di Noventa Vicentina e n. 2 ore IIS di Lonigo

– A027 – MATEMATICA E FISICA cattedra di 18 ore fino al 31/08/2023

– A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE n. 9 ore fino al 30/06/2023

– A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE cattedra di n. 18 ore fino al 31/08/2023 (cattedra accantonata art. 59 , comma 9 bis del D.L. del 25/05/2021 n. 73)

Scadenza ore 12 del 6 ottobre.

Avviso per A011 scuola paritaria di Buenos Aires

Le caratteristiche delle MAD domande di messa a disposizione

Ricordiamo quali sono le caratteristiche che devono avere le MAD, in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022

L’OM n. 112/2022, come richiamato nella circolare sulle supplenze del 29 luglio 2022, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):

il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);

gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;

di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Supplenze da MAD 2022, domande devono contenere dichiarazione di non essere inseriti in GPS o altra graduatoria

Attribuzione della supplenza

Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:

aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);

aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;

aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti). In alcuni interpelli leggiamo essere sufficiente la laurea triennale.

Sottolineiamo che:

sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;

gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.

Cosa non dice la circolare

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia (di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).

L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio.

Ne abbiamo parlato in

Supplenze da MAD: quale scuola preferisce assumere un docente senza titolo rispetto al collega con titolo, seppure iscritto in GPS?

Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.

Al momento non è prevista alcuna deroga al divieto inserito nell’Ordinanza. Ne ha parlato ai nostri microfoni il Capo Dipartimento Stefano Versari

Mad? “Nessuna modifica per il momento” [VIDEO INTERVISTA]

