Graduatorie di Istituto ITP Lombardia, Anief: saranno convocati, sebbene con lieve ritardo

Comunicato Anief Lombardia – Facendo seguito alla pubblicazione da parte dell’ATP di Milano delle note in oggetto, viste le numerose segnalazioni pervenute dai soci interessati dalle circolari, il Presidente Anief della regione Lombardia, Fiorella Re, si è subito attivato presso l’amministrazione per chiedere delucidazioni e ricevere istruzioni operative in merito alla questione, in quanto dalle circolari, per erronea interpretazione, si evinceva che gli Insegnanti Tecnico Pratici, le cui graduatorie sarebbero state pubblicate successivamente rispetto a quelle dei docenti delle classi di concorso presenti nella Tabella A, sarebbero stati momentaneamente esclusi dalle operazioni di convocazione da parte degli Istituti Superiori e quindi esclusi dalle convocazioni sui posti di sostegno da graduatorie incrociate.

Dopo il confronto con i funzionari dell’Amministrazione, visti i chiarimenti ricevuti, possiamo tranquillizzare gli ITP circa la partecipazione alle operazioni di convocazione così come per gli altri docenti presenti nella II e III fascia delle GI. Si avvisano gli interessati che le convocazioni da parte degli Istituti subiranno solo dei lievi ritardi per far sì che le segreterie possano stilare le nuove graduatorie per le classi di concorso della Tabella B, specifiche degli insegnamenti Tecnico-Pratici, rettificate secondo le istruzioni presenti nella nota Miur n. 37856 del 28/08/2018, recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente educativo ed ATA. A.S. 2018/19”. Si ringraziano i funzionari dell’USR e degli ATP per la loro disponibilità.

La Nota dell’ATP Milano per la II fascia GI

La Nota dell’ATP Milano per la III fascia GI

La Circolare Miur con le istruzioni operative supplenze 2018

7 ottobre 2018

Ufficio Stampa Anief