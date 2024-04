Graduatorie di istituto docenti Trentino: online la sezione per la domanda, c’è tempo fino al 13 maggio. Richiesto pagamento di 5 euro Di

E’ online sul portale Vivoscuola la sezione dedicato all’aggiornamento delle graduatorie di Istituto per il personale docente delle scuole del Trentino, triennio 2024-27. Gli interessati potranno presentare domanda fino al 13 maggio, ore 14.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto gli aspiranti docenti che sono in possesso dei titoli richiesti dalla normativa di settore. È possibile presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le seguenti fasce:

I fascia

Possono presentare domanda di inserimento gli aspiranti docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per Titoli (GPT) per il medesimo posto d’insegnamento o classe di abilitazione a cui è riferita la graduatoria di Istituto per la quale di presenta domanda di inserimento.

II fascia

Possono presentare domanda di inserimento gli aspiranti docenti non inclusi nelle Graduatorie Provinciali per Titoli e in possesso del titolo di abilitazione o di idoneità richiesto dalla materia/disciplina per la quale si richiede l’inserimento in graduatoria.

III fascia

Possono presentare domanda di inserimento gli aspiranti docenti in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso per cui si richiede l’inserimento in graduatoria.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere compilata e presentata con modalità online. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione. L’accesso alla domanda on-line deve avvenire tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi, CPS – Carta Provinciale dei Servizi e CIE – Carta Identità Elettronica. Qualora un aspirante docente abbia titolo all’insegnamento in più gradi scolastici, l’istituzione scolastica scelta per l’invio della domanda deve appartenere alla tipologia scolastica di grado superiore. L’aspirante docente può chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di un massimo di 15 istituzioni scolastiche.

Nella domanda deve essere dichiarato l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale di euro 5,00. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema “PagoPA”già integrato nella domanda di inserimento in graduatoria (Sezione “I” punto 13).

