Graduatorie concorsi PNRR: fino al 50% dei posti possono essere occupati da candidati riservisti Di

Comunicato dell’USR Molise sulla redazione delle graduatorie dei concorsi PNRR, banditi con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria.

Inserimento delle riserve nelle graduatorie

“Per quanto concerne la richiesta di informazioni in merito alle modalità di formulazione delle graduatorie – comunica l’USR Molise – con specifico riferimento all’inserimento delle riserve, occorre rinviare all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art. 1 l. e) del D.P.R. 82/2023, secondo cui “ Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”;

qualora, inoltre, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo quanto previsto dalla citata normativa ( cfr. legge n. 68/1999, al D.lgs. n. 66/2010, al D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023).

Tanto premesso, quindi, fino al 50% dei posti le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti.

Va inoltre precisato che nella graduatoria di merito vengono inseriti i candidati con la “Riserva 30%” e i candidati in possesso delle altre riserve come sopra specificate.

Qualora all’ interno del numero dei posti banditi ci siano vincitori titolari della “riserva 30%”, va comunque considerato che gli stessi potrebbero non averne beneficiato perché rientrati per punteggio o per altro titolo di riserva; in tal caso la quota “Riserva 30%” è comunque assorbita.”

Le preferenze

“Occorre tener conto anche di quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica; possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista).

Si precisa – conclude l’Ufficio Scolastico – che l’inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato.”

Il comunicato dell’USR Molise –