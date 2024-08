Graduatorie concorsi PNRR: accesso agli atti elenco idonei, riserve e preferenze. Nota USR Molise Di

Nota USR Molise sull’accesso agli atti per conoscere l’elenco degli idonei in ciascuna graduatoria e chiarimenti su riserve e preferenze.

Alcuni candidati idonei ai concorsi DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 hanno prodotto richiesta di accesso agli atti, che viene respinta dall’USR Molise con le seguenti motivazioni

“I bandi di concorso agli artt. 12 (infanzia e primaria su posto comune e di sostegno) e art. 9 (scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) recitano “La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.”

Considerata tale premessa normativa, si evince che le graduatorie concorsuali sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei i quali, come prescritto dalla citata normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. ”

I candidati idonei prendono il posto dei colleghi vincitori che rinunciano al posto per merito o per riserva. QUi le info

Inoltre, precisa l’USR, fino al 50% dei posti le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti.

Vengono quindi respinte le richieste di informazioni inerenti alle tematiche sopra richiamate e si rinvia ai decreti di approvazione delle graduatorie stesse pubblicate sul sito dell’USR Molise in cui si richiamano le norme di legge inerenti alle riserve.

La nota dell’USR Molise –