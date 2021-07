Graduatorie ATA terza fascia, date pubblicazione definitive. Elenco province in aggiornamento Di

Gli uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi con le date di pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del Personale ATA. Altri uffici emanano gli avvisi relativi alle provvisorie. Dalla data di pubblicazione delle provvisorie ci sono dieci giorni di tempo utili per presentare reclamo poi le graduatorie sono definitive

Le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Graduatorie ATA definitive

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

LOMBARDIA

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

Sassari

TOSCANA

Lucca e Massa Carrara

Prato

Pistoia

VENETO

UMBRIA

QUI LE PROVVISORIE

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni

N.B. La pagina non è fonte di informazione ufficiale, non è assicurato l’aggiornamento in tempo reale. Consigliamo ai lettori di monitorare costantemente i siti degli Uffici Scolastici, nonchè delle scuole e nei vari canali del Ministero. Potrebbe infatti accadere che la pubblicazione avvenga senza comunicazione ufficiale sul sito dell’Ufficio Scolastico, o che non coincida con la pubblicazione su Istanze online.