Il Miur ha pubblicato la nota che ha dato avvio ai concorsi per soli titoli per accedere alla graduatoria ATA 24 mesi. Chi può partecipare, le scadenze

Graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 20 marzo, requisiti e presentazione domande. Nota Miur

Qui il nostro speciale

ATA 24 mesi: bandi

Come si legge nella nota, i bandi per l’indizione dei summenzionati concorsi per soli titoli sono indetti dagli uffici scolastici regionali.

I bandi e le scadenze, relative alla presentazione delle domande, devono essere pubblicati da tutti gli Uffici scolastici regionali entro il 20 marzo 2019.

Gli USR hanno iniziato la pubblicazione:

Bando Campania scadenza 12 aprile

Bando USR Lazio scadenza 10 aprile 2019

Piemonte scadenza 19 aprile 2019

Avviso Sicilia: bandi saranno pubblicati il 20 marzo

Bando Umbria: scadenza 11 aprile

ATA 24 mesi: requisiti

Di seguito i requisiti richiesti:

anzianità di servizio d i almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;

i almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) a quella del profilo cui si concorre; essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;

il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

il personale che non si trovi nelle condizioni di cui ai due punti precedenti conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS).

Graduatorie ATA 24 mesi: chi può inserirsi, a chi inviare la domanda, cambio provincia [LA GUIDA]