Graduatorie ATA 24 mesi, precisazioni USR Friuli Venezia Giulia sui contratti di prestazione d’opera finanziati dalla Regione Di

L’USR Friuli Venezia Giulia, con nota del 7 maggio, fornisce indicazioni per la compilazione delle domande ATA 24 mesi e in particolare sui servizi a tempo determinato prestati in qualità di

personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia, con contratti di prestazione d’opera stipulati a valere sui finanziamenti della Regione, a seguito dei Protocolli d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025.

Tali servizi possono essere valutati tanto ai fini del computo del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi, quanto ai fini della valutazione dei titoli di servizio ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A dell’OM 21/2009.

Per poter essere valutati, i servizi devono essere dichiarati esplicitamente nella domanda, riportando le date di inizio e fine contratto. In assenza di queste, è necessario specificare il primo giorno di contratto e l’ultimo giorno di lavoro effettivo. Le attività dovranno essere inserite nella sezione “Titoli di servizio prestato nelle scuole statali e non statali e in altra amministrazione pubblica”, indicando la tipologia “Statale” e inserendo profilo professionale e istituzione scolastica.

Campo note e calcolo dell’anzianità

Nel campo note della domanda, i candidati dovranno evidenziare i periodi di servizio che rientrano nelle attività svolte secondo i Protocolli d’intesa. I servizi saranno computati ai fini della maturazione dei 24 mesi di anzianità richiesti per l’inserimento in graduatoria e saranno valutati per l’attribuzione del punteggio, secondo le indicazioni dell’articolo 2 dell’O.M. n. 21/2009 e delle relative tabelle.