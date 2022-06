Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro 10 giorni il reclamo. Il MODELLO Di

Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell’allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione delle commissioni. Altri iniziano con la pubblicazione delle provvisorie.

N.B. L’elenco sarà aggiornato con nuove pubblicazioni. Per il reclamo conta la pubblicazione da parte dell’Ufficio Scolastico, non è assicurato aggiornamento in tempo reale.

Reclamo

Il reclamo, unicamente per errori materiali ed omissioni si può presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle provvisorie e può essere inviato per mezzo di raccomandata A/R, consegnato a mano oppure tramite PEC. Vanno seguite le indicazioni fornite dagli uffici Scolastici nel decreto di pubblicazione delle graduatorie.

Il modello di reclamo, che è possibile utilizzare qualora l’Ufficio Scolastico non ne fornisca uno apposito.

Scelta sedi allegato G

Da queste graduatorie si attinge per i ruoli e le supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Ci sarà poi un’altra istanza che permetterà la scelta delle sedi, l’allegato G. Anche questa sarà completamente telematica.

L’istanza sarà resa disponibile dopo che “gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota”.

L’allegato G serve per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2022-23.