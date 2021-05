Graduatorie Ata 24 mesi, Anief ricorre al Tar del Lazio per la valutazione del punteggio servizio militare e scuola paritaria

Comunicato Anief – Dal 23 aprile è possibile presentare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie 24 mesi Ata. Le graduatorie saranno utilizzate per le supplenze e le immissioni in ruolo: le domande potranno essere presentate tramite Istanze online.

Anief ha decido si tutelare quanti non si vedono garantire i propri diritti e ha deciso di attivare due ricorsi: per la valutazione del punteggio per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina e per la valutazione del punteggio per intero del servizio in scuola paritaria.

RICORSO AL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE, SERVIZIO SOSTITUTIVO, PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA, NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI ATA 24 MESI.

RICORSO AL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE PER INTERO DI TUTTO IL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLA PARITARIA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI ATA 24 MESI.