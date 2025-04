Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, certificazione CIAD entro il 30 aprile. Non dà punteggio Di

Dalle ore 14 del 28 aprile sono aperte le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Le graduatorie saranno utilizzate nell’anno scolastico 2025/26 per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze. Da quest’anno la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) è requisito di accesso per i nuovi inserimenti.

La scadenza per il conseguimento della CIAD è fissata al 30 aprile 2025, così come per gli aspiranti di terza fascia.

La specifica è contenuta in alcuni bandi, tra cui quello dell’Emilia Romagna: “… certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (quest’ultima da conseguire entro il 30 aprile 2025)“.

La CIAD titolo di accesso

La CIAD, unitamente al titolo di studio richiesto per ciascun profilo, è requisito di accesso per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.

La CIAD è richiesta soltanto ai nuovi inserimenti.

Per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia) che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.

Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

La CIAD non dà punteggio

La CIAD, titolo di accesso, non dà punteggio. “Per le certificazioni informatiche – precisa il bando dell’USR Marche – la valutazione spetta esclusivamente qualora il titolo in possesso e dichiarato sia ulteriore rispetto alla “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale” (CIAD) richiesta e dichiarata quale “requisito di base per l’accesso” per profilo di assistente amministrativo“.

Domande ATA 24 mesi dal 28 aprile

Le domande si presentano su Polis Istanze online dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I >Istanze on line.

L’accesso al servizio Istanze on-line sarà raggiungibile anche mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link di ribaltamento.