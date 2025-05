ATA 24 mesi 2024/25, le graduatorie definitive Di

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ATA 24 mesi gli Uffici scolastici territoriali pubblicano le definitive dei bandi ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2024/25. Le graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo e le supplenze.

Graduatorie provvisorie

Abruzzo

L’Aquila – Teramo –

Chieti e Pescara –

Basilicata

Matera – Potenza –

Calabria

Cosenza – Reggio Calabria – Vibo Valentia –

Catanzaro –

Campania

Benevento – Salerno –

Caserta – Avellino – Napoli –

Emilia Romagna

Modena – Piacenza – Ferrara – Forlì Cesena –

Parma – Rimini – Bologna – Ravenna – Reggio Emilia –

Friuli Venezia Giulia

Trieste – Pordenone –

Gorizia – Udine –

Lazio

Rieti – Roma –

Frosinone – Latina –

Viterbo –

Liguria

La Spezia – Imperia –

Savona – Genova –

Lombardia

Pavia – Monza e Brianza – Mantova –

Como – Lodi – Milano – Brescia –

Bergamo – Varese – Lecco – Sondrio –

Cremona –

Marche

Ascoli Piceno e Fermo –

Molise

Campobasso – Pesaro e Urbino –

Piemonte

Verbano Cusio Ossola – Cuneo – Torino –

Biella – Novara – Alessandria – Asti

Vercelli –

Puglia

Lecce – Taranto – Brindisi –

Bari e BAT – Foggia –

Sardegna

Nuoro – Oristano –

Cagliari – Sassari –

Sicilia

Messina – Catania + esclusi – Caltanissetta ed Enna –

Ragusa – Agrigento – Trapani – Palermo – Siracusa –

Toscana

Livorno – Lucca – Siena – Massa Carrara –

Pisa – Pistoia – Prato – Grosseto – Firenze –

Arezzo –

Umbria

Terni – Perugia –

Veneto

Rovigo – Padova – Vicenza – Verona – Treviso – Venezia –

L’elenco sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni.

Graduatorie definitive

Ecco le graduatorie definitive utili per i ruoli e le supplenze:

Abruzzo

Chieti e Pescara –

Teramo – L’Aquila –

Basilicata

Potenza – Matera –

Calabria

Reggio Calabria – Vibo Valentia –

Cosenza – Catanzaro –

Campania

Salerno – Caserta –

Benevento – Avellino –

Napoli –

Emilia Romagna

Modena rettifica – Rimini –

Forlì Cesena –

Ravenna –

Reggio Emilia – Ferrara –

Bologna –

Friuli Venezia Giulia

Trieste – Udine – Gorizia – Pordenone –

Lazio

Rieti – Viterbo –

Roma – Latina –

Frosinone –

Liguria

La Spezia – Imperia –

Genova –

Savona –

Lombardia

Milano – Lodi –

Como – Brescia –

Varese – Monza e Brianza –

Mantova – Sondrio –

Cremona –

Marche

Pesaro e Urbino –

Ascoli Piceno e Fermo –

Macerata – Ancona AT rettifica –

Molise

Campobasso –

Isernia –

Piemonte

Verbano Cusio Ossola – Asti + rettifica –

Novara – Alessandria rettifica –

Torino –

Puglia

Brindisi ripubblicazione rip CS – Foggia –

Taranto –

Lecce – Bari e BAT –

Sardegna

Nuoro – Cagliari –

Oristano – Sassari ripubblicazione –

Sicilia

Trapani –

Messina –

Catania –rettifica –

Ragusa – rettifica –

Caltanissetta ed Enna –

Palermo –

Toscana

Massa Carrara – Prato –

Grosseto pubblicazione 3/09 – Lucca –

Firenze – Pistoia –

Pisa – Lucca – Livorno –

Veneto

Padova –

Treviso – Vicenza –

Venezia – Verona –

Belluno –