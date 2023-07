Graduatorie ATA 24 mesi 2023/24: provvisorie in pubblicazione. Dieci giorni per reclamo. Elenco in aggiornamento Di

Esaminate le domande da parte delle commissioni, gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2023/24. Le graduatorie vengono utilizzate per i ruoli e per le supplenze. Fino all’11 luglio, inoltre, gli aspiranti possono scegliere le massimo 30 scuole tramite allegato G.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

Per la presentazione del reclamo vanno seguite le indicazioni fornite dagli uffici Scolastici nel decreto di pubblicazione delle graduatorie.

Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni.