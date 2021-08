Graduatorie anno scolastico 2021/22 GPS elenchi aggiuntivi: docenti lamentano errori, il caso di Roma sostegno Di

Supplenze anno scolastico 2021/22 da GaE e GPS e, in via straordinaria anche assunzioni in ruolo da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo. Per permettere l’avvio delle operazioni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando in questi giorni gli elenchi validi per le nomine. I docenti potranno presentare domanda su Istanze online dal 10 al 21 agosto.

Esse sono il frutto dei depennamenti, rettifiche e convalide operati nel corso dell’anno scolastico 2020/21. Scuole e uffici scolastici sono stati al lavoro per il controllo dei titoli sia di accesso che culturali, in primis dei docenti che hanno ricevuto una supplenza. Ma ci sono anche i decreti per cui, in seguito a sentenza positiva per l’Amministrazione, si rende necessario spostare la posizione del docente da prima a seconda fascia GPS.

Un lavoro complesso, che culmina nella ripubblicazione di questi giorni, a ridosso dell’apertura della piattaforma su Istanze online della domanda per attribuzione ruoli da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi e supplenze al 31 agosto /30 giugno da GaE, prima fascia GPS + elenchi aggiuntivi e seconda fascia GPS.

Docenti lamentano ancora errori

Bisogna però segnalare che alcuni docenti lamentano ancora errori negli elenchi pubblicati, soprattutto per i punteggi degli elenchi aggiuntivi.

Poichè gli elenchi saranno utili sia per il ruolo che per le supplenze, sarà necessario che le graduatorie siano “pulite”.

Una operazione che probabilmente sarà avviata per i docenti potenzialmente nominati, prima della notifica.

Ossia il sistema assegna il ruolo (la supplenza a tempo determinato da GPS , che porterà al ruolo), la scuola destinataria avvia in tempi rapidi il controllo, si procede alla nomina.

Forse è irrealistico pensarlo, ma ci auguriamo che veramente gli Uffici Scolastici prendano in considerazione le segnalazioni dei docenti e diano seguito ad eventuali rettifiche, in modo da assicurare graduatorie quanto più possibili corrette e trasparenti.

Il caso di Roma ADMM

Uno dei casi maggiormente segnalati riguarda l’elenco aggiuntivo ADMM Roma

“400 utenti, tutti docenti specializzati che sarebbero dovuti entrare nelle graduatorie ADMM I FASCIA di Roma ma che risultano svaniti/ non inseriti nonostante PDF con domande e protocolli attivi ”

“siamo circa 500 docenti specializzati nella Regione Lazio e l’Usr oggi ha pubblicato le graduatorie Gps escludendo dall prima fascia la maggior parte dei docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi, attribuendo la colpa ad errori di sistema. Questo vuol dire che da domani non solo non potremo presentare domanda per eventuale ruolo da prima fasci, ma lavoreremo da 2a dopo docenti non specializzati. È una vergogna, ci sentiamo calpestati. Non abbiamo più diritti.”

“Sono state pubblicate le GPS su Roma e dall’elenco della prima fascia aggiuntiva per il sostegno manco io ed almeno altre 25 persone che hanno fatto la specializzazione con me…e chissà quanti altri che non conosco”

“Ho presentato la domanda per essere inserita in prima fascia sostegno negli elenchi aggiuntivi, ma dalla graduatoria appena uscita risulto ancora in seconda fascia e come me tantissime ragazze.

Domani aprirà la domanda su istanze online e quindi io non avrò la possibilità di accedervi. Sono disperata, a chi posso rivolgermi?”

” USR Roma ha pubblicato GPS definitive ma mancanti di centinaia di persone che come me hanno conseguito specializzazione sostegno a luglio. In centinaia non siamo stati inseriti negli elenchi aggiuntivi”

Dato il numero elevato di segnalazioni riteniamo che l’ufficio Scolastico fornirà delle spiegazioni in merito, ci sarà stato probabilmente un errore/disguido tecnico.

Nel decreto di pubblicazione degli elenchi l’Ufficio Scolastico avverte infatti “che per taluni aspiranti non è stato possibile l’aggiornamento della posizione nella fascia richiesta e/o l’esclusione, per errore tecnico del sistema informativo del ministero;” ma al momento non viene fornita la soluzione.