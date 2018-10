GaE esaurite, posti per supplenze. Aggiunta Reggio Calabria

Completata la fase delle assegnazioni dei ruoli al personale docente per l’a.s. 2018/19 gli Uffici Scolastici pubblicano gli elenchi delle graduatorie esaurite in questa tornata o non compilate perché già vuote.

Il file sarà aggiornato con le varie pubblicazioni degli Uffici Scolastici e potrà essere utile per le supplenze da conferire, ma anche in vista dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio ai docenti che vorranno cambiare provincia o comunque ai docenti del concorso 2016 in attesa dell’assunzione.

Ricordiamo infatti che

l’ aggiornamento delle GaE avverrà nel corso del 2018/19 e le medesime avranno validità per il triennio successivo (2019/20, 2020/21 2021/2022). Tuttavia questo costituisce una criticità per l’avvio dei concorsi (si partirà con quelli straordinario e ordinario per infanzia e primaria), perché il cambio provincia potrebbe influire sui posti messi a bando.

ABRUZZO

Chieti

BASILICATA

Matera

CALABRIA

Crotone Primaria sostegno

Crotone

Reggio Calabria

CAMPANIA

Caserta

Salerno

LAZIO

Roma Elenco

Roma integrazione

Latina Elenco

LOMBARDIA

Milano Comunicazione

PUGLIA

Bari Elenco

Brindisi Elenco

Foggia Elenco

Taranto Elenco

SARDEGNA

Sassari

SICILIA

Palermo Educazione fisica I grado

Siracusa

